Азербайджанцы в рейтинге самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Звёздный мир 28 апреля 2021 15:16 (UTC+04:00)
Азербайджанцы в рейтинге самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

БАКУ /Trend Life/ - Российский Forbes представил ежегодный рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт издания.

Среди номинантов в категории «Музыка» популярные в России исполнители азербайджанского происхождения – дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров).

На сайте издания отмечено, что артисты с азербайджанскими корнями объединились в 2017 году, попали под крыло продюсера Бахтияра Алиева (творческий псевдоним Bahh Tee) и выстрелили уже через год, когда вышел их трек «Пустите меня на танцпол».

Сообщается, что в начале марта 2021 года музыканты объявили, что дуэт HammAli & Navai распадается. В апреле HammAli & Navai выпустили последний совместный альбом «Когда хорошему человеку плохо».

В рамках проекта «30 до 30» редакция Forbes ищет самых ярких молодых деятелей в десяти категориях: предпринимательство, управление, финансы и инвестиции, наука и технологии, социальные практики, спорт и киберспорт, искусство, музыка, мода и дизайн, новые медиа.

Составить лонг-лист из 100 номинантов редакции помогали эксперты из разных областей. Из списка номинантов жюри, экспертный совет и редакция выберут топ-30. Внести свой вклад смогут и читатели — с помощью онлайн-голосования на сайте Forbes, которое продлится до 30 апреля включительно. Рейтинг «30 до 30» будет опубликован в июньском номере журнала Forbes и на сайте Forbes во второй половине мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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