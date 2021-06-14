Азербайджанские телезвезды в люкс-концепте Luxury WoMen (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очень необычный и весьма актуальный праздник для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, Международный день прогулки, отмечается 15 июня. Этот праздник также называют Днем приятного отдыха, чему посвящен фотопроект под названием Luxury WoMen, сообщили Trend Life организаторы - Pİ GROUP.

В проекте люкс-концепта приняли участие телезвезды Ранар Мусаев, Шахрияр Абилов, Вюсаля Ализаде, Самир Байрамлы, Наргиз Мамедова и Самира Мустафаева. Авторы проекта – Пярвана Мамедова и Исмаил Гасымов, фото – Нурлан Пириев.

Для многих людей, проживающих в современных мегаполисах, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на состоянии здоровья. Международный день прогулки – праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка или отдых на свежем воздухе, или же просто насладиться красивой жизнью.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)