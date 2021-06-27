Дуэт EMINа и Григория Лепса, или Без чего невозможно представить фестиваль "ЖАРА" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ходе очередного дня ежегодного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Crocus City Hall в Москве состоялся концерт "Григорий Лепс & Friends", а также вечер хитов 90-х, сообщает Trend Life.

Ввиду ограничений, введенных властями Москвы в связи с пандемией коронавируса, фестиваль проходит без зрителей, в формате телесъемки. Телевизионную версию фестиваля зрители смогут посмотреть в эфире Первого канала России.

По традиции перед началом концертной программы звезды проходят по красной ковровой дорожке.

Очередной день фестиваля запомнился невероятными номерами, любимыми песнями и необычными нарядами звезд. Творческие вечера заслуженного артиста России Григория Лепса становятся традиционными на фестивале "ЖАРА". И еще, фестиваль невозможно представить без дуэта народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN) и Григория Лепса. И в этот раз любимые артисты порадовали поклонников, представив интересную коллаборацию.

Ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 тысяч зрителей в день и 150 миллионов телезрителей в России и СНГ. В 2020 году фестиваль впервые прошел в России – в Сочи, а в 2019 году – в Дубае. Фестиваль знаменит яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой творческой атмосферой.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)