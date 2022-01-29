Азербайджанский актер нашел лучшее средство от коронавируса и для продления жизни (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Надо мыслить позитивно и почаще улыбаться, чтобы "запустить" хорошее настроение. То, что смех продлевает жизнь и очень полезен для здоровья – не вымысел, а доказанный учеными факт. Специалисты занимаются исследованием этого вопроса с 1970-х годов. И сегодня даже существует специальная наука о смехе – гелотология, а ее представителей называют смехотерапевтами.

Регулярный смех положительно влияет на качество сна, защищает организм от стресса, нормализует работу печени, сердца и легких, отмечают специалисты. Благодаря этим процессам жизнь становится длиннее. Все дело заключается в вибрациях, которые вызывает смех. Во время смеха задействованы около 80 мышц брюшного пресса, плеч, груди. В этот момент стимулируются кровообращение и работа внутренних органов, активируются защитные процессы организма и увеличивается выработка имунноглобулинов, происходит резкий выброс нейромедиаторов – так называемых гормонов счастья.

И вот такую смехотерапию решил провести популярный актер и юморист Фярда Амин, который представил в Киноцентре "Низами" стендап-шоу Selfinaz 2, сообщает Trend Life.

Вечер организован Artlemma Film, среди гостей было множество коллег артиста, известных актеров кинофильмов и сериалов.

Фярда Амин представил яркое юмористическое шоу про жизнь, интересные случаи из нее, а также авторские номера. Масса позитива и хорошее настроение зарядили зрителей позитивной энергией.

Видеозапись Selfinaz 2 можно посмотреть с 10 февраля во всех кинотеатрах Азербайджана.

Авторы сценария проекта - Фярда Амин и Тевеккюль Мехралиев работали над Selfinaz 2 на протяжении пяти лет. По их словам, стендап-шоу Selfinaz 2 станет новым этапом этого жанра в нашей стране.

Режиссер спектакля - Тевеккюль Мехралиев, генеральный продюсер – Ресан Мехралиев.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Вугар Иманов)