Надир Рустамли принял участие в церемонии официального открытия "Евровидения-2022" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли принял участие в церемонии официального открытия международного песенного конкурса в Турине, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

8 мая представители 40 стран прошлись по бирюзовой ковровой дорожке и дали короткие интервью журналистам.

Представители делегации Азербайджана приняли участие в церемонии открытия в черных костюмах.

Отметим, что конкурсная песня Надира Рустамли называется Fade To Black, ее авторы – Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб и Томас Стенгард. Декорации сценического номера азербайджанского артиста выполнены в виде платформы в форме лестницы. В сценическом номере интересно выстроен свет, который усиливает эффект от песни.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая. Слоган - The Sound of Beauty ("Звук красоты"), логотип выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн).

Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала конкурса под номером 4. Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавляет композитор и продюсер Иса Меликов.