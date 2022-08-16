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Сабина Бабаева покоряет российскую аудиторию – певица впервые записала песню в Москве (АУДИО/ФОТО)

Звёздный мир Материалы 16 августа 2022 15:14 (UTC +04:00)
Сабина Бабаева покоряет российскую аудиторию – певица впервые записала песню в Москве (АУДИО/ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, популярная певица Сабина Бабаева презентовала в социальной сети первую песню, записанную в Москве с российскими авторами, сообщает Trend Life.

Данным проектом певица сделала первый шаг в российском музыкальном сегменте.

Композиция называется "Мой родной, хороший", автором музыки является известный композитор Олег Шаумаров, которого многие знают по хиту "Вдвоем", исполненного Максимом Фадеевым и Наргиз. Автор слов - Лариса Фомина. Аранжировку выполнил музыкант Лев Коновалов, который сотрудничает со многими известными артистами, в том числе и с народным артистом Азербайджана, певцом и композитором Эмином Агаларовым (EMIN), ZİVERT.

Композиция "Мой родной, хороший" уже активно звучит на радиостанциях в России и Азербайджане.

"Очень благодарна Эмину Агаларову за поддержку и осуществление записи. Его роль велика в издании этой песни. Хочу подчеркнуть, что композиция "Мой родной, хороший" обязательно будет записана и на азербайджанском языке. Песня мне очень полюбилась и отлично ложится на наш язык", - отметила заслуженная артистка Азербайджана.

Сабина Бабаева покоряет российскую аудиторию – певица впервые записала песню в Москве (АУДИО/ФОТО)
Сабина Бабаева покоряет российскую аудиторию – певица впервые записала песню в Москве (АУДИО/ФОТО)
Сабина Бабаева покоряет российскую аудиторию – певица впервые записала песню в Москве (АУДИО/ФОТО)
Сабина Бабаева покоряет российскую аудиторию – певица впервые записала песню в Москве (АУДИО/ФОТО)
Сабина Бабаева покоряет российскую аудиторию – певица впервые записала песню в Москве (АУДИО/ФОТО)
Сабина Бабаева покоряет российскую аудиторию – певица впервые записала песню в Москве (АУДИО/ФОТО)
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