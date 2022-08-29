Концерт Гюлай Зейналлы "превратился" в цветочную оранжерею (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках летнего фестиваля "Şazeli Bahçe" в Баку состоялся концерт популярной исполнительницы Гюлай Зейналлы, сообщает Trend Life.

Выпускница Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы и Национальной консерватории (класс легендарного исполнителя мугама, народного артиста Арифа Бабаева) уже многие годы принимает участие в концертах в стране и за рубежом, но впервые выступила с соло-концертом. В ее репертуаре поп, мугам, народная музыка. Первый концерт Гюлай превратился для нее в праздник, родные, друзья и гости засыпали ее цветами. Гюлай Зейналлы представила на соло-концерте свои хиты и новые композиции.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане "Şazeli Bahçe", который находится на территории "Dalga Beach Aquapark Resort". Ранее с концертными программами выступили Намиг Гарачухурлу, Ройя Айхан, Замиг Гусейнов и турецкие звезды Ханде Йенер, Ферхат Гёчер, Алишан, Гюльбен Эрген, Ченгиз Куртоглу и Интизар.

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