Черно-белое вдохновение Мурада Садыха: На его съёмки ушло порядка $7 млн (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня кажется странным снимать что-либо в черно-белом цвете, но многие до сих пор продолжают использовать черно-белую пленку в качестве художественного метода, и часто подобные работы бывают выразительнее цветных. Эти принципы характерны и для процесса съемки видеоклипов.

Популярный азербайджанский исполнитель Мурад Садых снял черно-белый клип "Ты позови" на слова Лейлы Алекперовой и музыку Севиндж Тагиевой, сообщает Trend Life.

"Почему-то я испытываю особую любовь к музыкальным клипам в черно-белом цвете. Черно-белые кадры обладают какой-то необъяснимой таинственностью и присущей только им атмосферой, помогая своеобразно раскрывать внутренний мир артиста и представленную композицию. Думаю, это нравится не только мне. Часто такие проекты приносили успех, причем в них вкладывались очень большие средства. Например, музыкальное видео Scream, снятое Майклом Джексоном и Джанет Джексон, считается одним из самых дорогих в истории – на его съёмки ушло порядка 7 миллионов долларов! Это колоссальная сумма даже сегодня, не говоря уже о далёких 1990-х, когда был снят проект? А просмотры превышают 140 миллионов. Надеюсь, мой новый клип, над которым я работал с особым вдохновением, понравится зрителям", - сказал Мурад Садых.

Режиссер работы – Наиль Наибоглу, аранжировка – Азад Велиев, оператор – Ниджат Асланов, стилист – Сабина Велиханлы.