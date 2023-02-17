Билан поблагодарил Нигяр Джамал за выступление на его концерте в Москве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Победительница "Евровидения-2011", азербайджанская певица Нигяр Джамал выступила на концерте звезды российской эстрады Димы Билана в Москве, сообщает Trend Life.

Сольные концерты заслуженного артиста России, победителя "Евровидения-2008" Димы Билана, посвященные 25-летию его творческой деятельности, прошли на сцене Crocus City Hall. В ходе программы Нигяр Джамал и Дима Билан исполнили дуэтную композицию "Обними меня" (автор музыки - Иса Меликов, автор слов - Паулина Володковская).

После концерта азербайджанская певица поделилась у себя на странице в Instagram кадрами с репетиций и выступления.

"Спасибо всем за море позитивных эмоций! Дима, спасибо тебе за шикарный концерт, за невероятную харизму и доброту. Люблю и уважаю!

Спасибо всем, кто принял участие в этом замечательном проекте и отдельная благодарность команде Димы Билана за профессионализм и приятную обстановку", - написала Нигяр Джамал.

В свою очередь Дима Билан прокомментировал публикацию азербайджанской певицы, выразив признательность за совместное выступление.

"Спасибо тебе дорогая Нигяр! Как было здорово снова спеть эту нежнейшую композицию с тобой, и окунуться в приятные воспоминания наших мировых музыкальных приключений!

Всего тебе самого доброго и до встречи, ведь не в последний же раз", - отметил российский артист.