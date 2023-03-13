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Джейми Ли Кёртис получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана

Звёздный мир Материалы 13 марта 2023 05:06 (UTC +04:00)
Джейми Ли Кёртис получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана

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Джейми Ли Кёртис стала обладательницей премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за работу в фильме "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021).

Об этом объявлено в воскресенье на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лента "Всё везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта рассказывает о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика о восточных единоборствах, фэнтези и мультфильма.

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