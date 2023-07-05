Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов получил необычный подарок от поклонников (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Поклонники солиста Большого театра России, народного артиста Азербайджана Эльчина Азизова преподнесли ему памятный подарок - куклу "Мандрил", сообщает Trend Life.

Напомним, что выступая в финале четвертого сезона популярного шоу "Маска" на телеканале НТВ, Эльчин Азизов скрывался под маской "Мандрила".

"В это сложно поверить, но шоу "Маска" закончилось всего 2 месяца назад. Активный рабочий график быстро переключил меня на текущие спектакли и проекты и немного отодвинул яркие эмоции от шоу.

Но, пару дней назад, произошла долгожданная встреча с удивительными, безумно приятными людьми из сообщества ТГ [Telegram] "Разгонщики туч". Ребята приехали из разных уголков РФ на мой спектакль "Бал Маскарад" и после него мы больше часа стояли возле Большого театра и общались. Вспоминали выпуски, шутки и песни Мандрила.

Это было очень приятно, очень душевно и весело! А ещё я получил потрясающий подарок от них - куклу Мандрила. Она невероятно красивая, сделана настоящим мастером. Костюм, сама маска, глаза Мандрила - все как было у меня", - написал на своей станице в Instagram Эльчин Азизов.

Эльчин Азизов поблагодарил поклонников за поддержку, и выразил уверенность, что эта встреча с ними будет не последней.