Кульминация Sea Breeze Summer Live – концерт Эмина Агаларова с участием Энгельберта Хампердинка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На главной летней сцене Sea Breeze Resort - главный хедлайнер всех наших летних концертов, автор и исполнитель, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN). Этот жаркий июльский вечер точно стал одним из лучших, потому что прошел под любимые хиты и новые композиции EMIN-а, запомнился сюрпризами, сообщает Trend Life.

Каждый концерт артиста – это живой звук и невероятная атмосфера, море эмоций и масса ярких сюрпризов, невероятно душевное и искренне общение с публикой, – неизменно проходящее с аншлагом. И, конечно же, беззаветная любовь родной земле, о чем свидетельствуют, не только его яркие выступления, но и реализованные проекты. За 15 лет существования своего коллектива EMIN дал более 600 концертов в разных странах мира, более 50 из них прошли в Азербайджане.

Этот вечер прошел на живописном побережье в Нардаране, в рамках традиционной серии летних концертов Sea Breeze Summer Live, организованных Zhara Events.

Ярким событием праздничного вечера стало выступление в дуэте со всемирно известным, легендарным британским исполнителем Энгельбертом Хампердинком. По словам EMINа, в его комнате висели портреты Элвиса Пресли, Муслима Магомаева и Энгельберта Хампердинка. И для него стало огромным счастьем и воплощением мечты выступить на одной сцене с великим артистом. Кстати, за свое выступление в Баку британский исполнитель попросил символический 1 доллар, который со своим автографом ему преподнес EMIN, сказав, что отныне с этим долларом он может всегда посещать Sea Breeze Resort и неограниченно пользоваться всем сервисом.

Накануне в Sea Breeze Resort состоялось открытие Аллеи звезд, на которая первая звезда была заложена в честь Энгельберта Хампердинка. За более чем 50-летнюю карьеру он завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру. Было продано более 140 миллионов записей, включая 64 золотых и 35 платиновых альбомов, является лауреатом престижных премий. Энгельберт Хампердинк появился на музыкальной сцене одновременно с группами The Beatles и The Rolling Stones, его связывала монолитная дружба с Элвисом Пресли – две легенды часто исполняли песни друг друга.

И поэтому в этот вечер также прозвучали композиции короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, которые войдут в новый англоязычный альбом EMINа.

"За годы более десятилетней дружбы, я увидел какой Энгельберт Хампердинк потрясающий человек и личность", – сказал Эмин Агаларов, отметив, что в следующем году британская легенда вновь выступит в Баку, в этот раз с грандиозным шоу. Впервые артист выступил в Баку в 2012 году, когда представлял Великобританию на "Евровидении".

И, конечно же, EMIN традиционно исполнил шедевр великого Муслима Магомаева "Синяя вечность".

"Многие говорят, что Муслим Магомаев учил меня музыке, но это не так. Музыке я учился, слушая его песни. Зато он учил меня жизни. Сегодня все самые важные решения в своей жизни я принимаю в комнате имени Муслима Магомаева, которая расположена в Shore House Baku. Нардаран – мой родной дом, я здесь родился и вырос, и счастлив, что могу сделать этот берег немножечко лучше. Я все это строю для вас!", - отметил музыкант.

Трогательным стало исполнение композиции "Благодарю, Мама", которую EMIN посвятил своей матери Ирине Агаларовой. Кстати, в этот момент прямо из зала артисту передали картину с изображение его матери и самого артиста - произведение создал мастер из Гянджи в формате мозаики из стекла.

"Я азербайджанец и свою страну люблю безумно. Наша страна сплотилась, наши солдаты отдали свою жизнь за Азербайджан. Есть родители, которые потеряли своих детей, чтобы мы с вами жили. Эту песню я посвящаю тем, кто отдал свою жизнь за Родину. Живи и процветай, родной Азербайджан! Я хочу, чтобы каждый житель нашей страны был счастлив!", - отметил EMIN, завершив вечер песней "Мой Азербайджан" памяти шехидов Карабахской войны.

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