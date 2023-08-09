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Участник дуэта HammAli & Navai стал диджеем и сменил сценический псевдоним

Звёздный мир Материалы 9 августа 2023 13:22 (UTC +04:00)
Участник дуэта HammAli & Navai стал диджеем и сменил сценический псевдоним

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Популярный российский исполнитель азербайджанского происхождения, участник дуэта HammAli & Navai – HammAli (Александр Алиев) стал диджеем и взял себе новый сценический псевдоним. Об этом, как сообщает Trend Life, исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети.

В качестве диджея музыкант будет выступать под новым сценическим псевдонимом YAROKI.

Напомним, что HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) - творческий тандем, ставший настоящим событием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики.

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