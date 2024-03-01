Лирика от Зульфии Ханбабаевой и Замига Гусейнова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Зульфия Ханбабаева и популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов представили дуэтную композицию под названием "Sənlə mən" и видеоклип на нее, сообщает Trend Life.

Автором музыки лирической композиции является Исмаил Асадов, автор слов - Кямаля Рустамзал.

Съемки романтического видеоролика были доверены режиссеру Эмину Мурадову и оператору Эрену Йылдызу, приглашенному для этого проекта из Турции.

В лирической и проникновенной композиции повествуется о том, какие чувства испытывают два любящих сердца, о том, как они переживают разлуку и скучают друг по другу…

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