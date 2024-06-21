Голубоглазый романтик эстрады Сархан Сархан отметил день рождения в кругу друзей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Я его вживую увидела в первый раз в 1986-87 годах, когда в Баку каждую субботу были бесплатные концерты, и мы с мамой ходили туда иногда. Там я увидела и услышала его. Он был молод, красив, очарователен и я в него влюбилась! Прошли годы, я выросла, а он все так же молод и красив. В чем его секрет - никто не знает…" - призналась одна из поклонниц.

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошла большая концертная программа народного артиста Азербайджана Сархана Сархана "День рождения в кругу друзей", сообщает Trend Life.

Своими романтическими песнями исполнитель влюбил в себя огромное количество поклонниц из Азербайджана и России. Сархана Сархана в свое время называли самым популярным голубоглазым романтиком эстрады. Но и сегодня Сархан, несмотря на солидный возраст, покоряет женщин, которые, к слову, не верят, что ему уже 72…

На вечере были представлены лучшие композиции исполнителя за более чем 50-летнюю творческую деятельность, среди которых "Моя запоздалая любовь", "Играю чёрными", "Лист чинара", "Осенняя любовь", "Кружатся диски" и т.д. Специальными гостями вечера стали народный артист Мубариз Тагиева, певица Эльнара Халилова, а также Ольга Георгиева из Санкт-Петербурга. Поздравления прозвучали из уст народной артистки Гамиды Омаровой, режиссера Джавида Имамвердиева, организатора вечера Заура Алиева. Руководитель Фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмайлов вручил Сархану Сархану медаль "Золотое сердце" за многолетний вклад в классическую эстрадную музыку.

Сархан Сархан (Сархан Гурбанбеков) родился 18 июня 1952 года в Баку. До 14 лет Сархан Сархан занимался греблей на каноэ и о карьере вокалиста и не помышлял. В шесть лет отец отдал его в музыкальную школу по классу фортепиано, но он оттуда сбежал. Всё изменилось, когда будущий музыкант случайно услышал звучание гитары и решил связать судьбу с эстрадой. Творческую карьеру начал с исполнения на гитаре испанских песен, выступал с концертами. В 16 лет поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по классу классической гитары. Здесь в Москве и началось восхождение к эстрадному Олимпу талантливого музыканта. Театр эстрады, Московская филармония, ВИА "Фантазия", ВИА "Красные маки", он стал лауреатом премии Ленинского комсомола, затем гастроли с "Росконцертом" и "Азконцертом", сольная карьера с собственной группой от Азербайджанской государственной филармонии. Кстати, в свое время, когда исполнитель выходил на эстраду, конферансье часто неправильно произносили его фамилию. Это Сархану надоело и он предложил ведущему концерта объявлять его как Сархана Сархана.

Очень успешной стала главная роль в художественном фильме Тофига Исмайлова "Учитель музыки" (1983). Также он снялся в музыкальных фильмах-концертах "Путь от сердца к сердцу" и "Поёт Сархан Сархан" и художественном фильме "Погоня". Одно время жил и работал в Германии и Франции. Но маршрут Баку-Москва всегда был его главной дорогой жизни. Концертная программа Сархана Сархана еще раз доказала, что время не властно над ним, а его песни все так же помнят, любят и поют.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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