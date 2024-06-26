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Рики Мартин впервые выступит в Баку

Звёздный мир Материалы 26 июня 2024 14:44 (UTC +04:00)
Рики Мартин впервые выступит в Баку
Фото: Instagram Ricky Martin

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный поп-музыкант Рики Мартин впервые выступит в Баку, сообщили Trend Life организаторы концерта.

Рики Мартин - один из легендарных артистов, выступит со зрелищным концертом 2 августа на побережье Каспия в Sea Breeze.

Организаторы отмечают, что артист посетит нашу страну со своей командой в составе 43 человек.

Рики Мартин — настоящая икона музыки: по всему миру продано более 95 миллионов альбомов. Артист является обладателем большого числа наград, среди которых две премии "Грэмми", Billboard и т.д. Таланты Мартина не ограничиваются музыкой - он также актер, получивший премию "Эмми" за роль телесериале "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений".

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