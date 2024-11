Самира Эфенди рассказала о грандиозном Eurovision Tour по Европе и Австралии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица, участница "Евровидения 2021" Самира Эфенди (EFENDI) с большим успехом совершила турне по Европе и Австралии. Она поделилась с Trend Life своими впечатлениями.

В рамках концертной программы Eurovision Tour певица выступила в Мадриде (Испания), Стокгольме (Швеция), Париже (Франция), Лондоне (Велиобритания), Варшаве (Польша), Брисбене, Мельбурне и Сиднее (Австралия). Следующий концерт пройдет 12 января в Амстердаме, и, учитывая успех международного проекта, запланированы еще ряд выступлений в различных странах.

"Для меня было большой честью представлять Азербайджан во многих городах и странах в столь грандиозном фестивале с участием представителей многих стран и лучших исполнителей "Евровидения". Особо трогательной была для меня встреча с фанатами в Австралии. Они встречали меня овациями, искреннее признавались в любви, пели мои песни – все это вызывало у меня гордость за себя и свою страну. Из этих стран мне до сих пор присылают очень добрые сообщения и делятся яркими впечатлениями от выступлений, и с нетерпением ждут встречи со мной – мне это очень приятно", - сказала Самира Trend Life.

Напомним, что широкая известность пришла к Самире Эфенди благодаря участию в различных песенных конкурсах, шоу-талантов и проектах, таких как Yeni Ulduz, Böyük Səhnə, The Voice of Azerbaijan, Baku Project, Silk Way star, "Голос Нур-Султана" и т.д. За свою карьеру принимала участие в различных международных проектах и фестивалях в Европе, Азии, России, Турции и т.д. В 2021 представляла Азербайджан на "Евровидении" в Нидерландах с песней Mata Hari, которая стала хитом.

