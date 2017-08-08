В Азербайджане проходит 13-й Всемирный скаутский молодежный форум (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Более 320 гостей из свыше 120 Национальных скаутских организаций мира собрались в Габале на 13-ый Всемирный скаутский молодежный форум (ВСМФ), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Форум 2017-ого года является самым многочисленным по числу участников и в тоже время наиболее разнообразным по количеству представленных стран в истории мирового скаутинга.

Всемирный скаутский молодежный форум (ВСМФ), организованный Всемирной организацией скаутского движения (ВОСД) и Ассоциацией скаутов Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, вдохновляет молодых людей на развитие лидерских качеств посредством принятия жизненно важных решений, которые могут быть использованы не только в скаутинге, а также на пользу общества.

На протяжении Форума участники будут работать на сессиях, и участвовать в презентациях, посвященных активному гражданству и лидерству. Также всех гостей ждет интереснейший 360 Market Place, где делегаты представят индивидуальные проекты, демонстрирующие достижения скаутов в улучшении социальной среды и развитии общества. В заключительный день, в ходе "Открытого форума" все делегации будут иметь возможность дискутировать на различные темы, имеющие отношение к основной тематике форума, обсуждая вовлеченность молодежи в мировые процессы, лидерство и саморазвитие. В то же время, принимающая сторона, Ассоциация скаутов Азербайджана подготовила специальный "Вечер знакомства с культурой", где представители каждой из стран-участниц смогут поделиться многообразием своих культурных и исторических традиций, посредством демонстрации национальных костюмов, кухни, музыки и танцев. В дополнение к этому, на Форуме будут проведены выборы шести молодежных советников Всемирного скаутского комитета на 2017-2020 годы. Основной целью молодежных советников является способствование росту роли молодежи в процессе принятия решений во Всемирной организации скаутского движения.

"Всемирный скаутский молодежный форум - это уникальная возможность для молодого поколения внести свой вклад в будущее нашего движения и быть лидером уже сегодня", - сказал председатель Форума и действующий молодежный советник Джереми Аперт. По завершению 13-го Всемирного скаутского молодежного форума, молодые лидеры также примут участие в 41-ой Всемирной скаутской конференции, где огласят принятые ими резолюции, которые будут включены в итоговые решения Конференции.

Конференция состоится с 14 по 18 августа 2017 года в Бакинском конгресс-центре.

Всемирная организация скаутского движения (ВОСД)

Скаутинг является одним из ведущих мировых образовательных молодежных движений, он привлекает миллионы молодых людей во всем мире, помогая им стать активными гражданами для создания позитивных изменений в сообществах, в которых они живут. С 1907 года, основанная лордом Баденом-Пауэллом, Всемирная организация скаутского движения (ВОСД) является конфедерацией объединяющей 165 Национальных скаутских организаций, насчитывающих более 40 миллионов участников. Официальный информационный ресурс: www.scout.org

Ассоциация скаутов Азербайджана – АСА - является членом Национальной ассамблеи молодежных организаций Азербайджанской Республики, а с 20 августа 2000 года АСА присоединилась к Всемирной организации скаутского движения. Организация была основана 11 октября 1997 года и на сегодняшний день в 16 регионах Азербайджана насчитывается свыше 1750 членов этой организации. Официальная страница в социальных сетях: Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası Для информации: info@scout.az

Всемирный скаутский молодежный форум - это платформа для работы, общения и обмена идеями между молодыми лидерами 18-26 лет, небезразличными к будущему скаутинга.

Всемирная скаутская конференция - это управляющий орган Скаутского движения, так называемая "Ассамблея", в которой представлены все страны-участницы Всемирной скаутской организации.

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