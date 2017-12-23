В Баку состоялось открытие после капремонта музыкальной школы №34 (ФОТО)

23 декабря 2017 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие здания детской музыкальной школы №34 после капитального ремонта, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма Баку.

В мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, глава Исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов, начальник Главного управления культуры и туризма Баку Вугар Зейналов, руководители столичных музыкально-образовательных учреждений, представители общественности.

Вугар Зейналов проинформировал участников мероприятия о проделанной работе, подчеркнув, что музыкальная школа полностью готова вновь принимать учащихся.

В своем выступлении Абульфас Гараев отметил, что сдача в эксплуатацию здания музыкальной школы после капитального ремонта и реконструкции - значимое событие для общественности. Было подчеркнуто, что в регионах и столице Азербайджана ремонтируются и строятся новые очаги культуры.

Разим Мамедов отметил, что созданные в учебном заведении условия являются наглядным примером заботы государства об образовании и культуре.

Далее участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в учебном заведение. Мероприятие продолжилось концертом учащихся музыкальной школы.

Отметим, что в школе проходят обучение по 16 специальностям (фортепиано, скрипка, кларнет, виолончель, флейта, саксофон, гобой, вокальное исполнение, тар, кяманча, ганун, балабан, гармонь, нагара, саз и класс ханенде) около 300 учащихся.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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