В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Беюкага Мамедовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в мечети Тезе пир проходит церемония прощания с известным танцором, народным артистом, заслуженным деятелем искусств Азербайджана Беюкага Мамедовым, сообщает Trend Life.

Беюкага Мамедов скончался 17 января после продолжительной болезни.

В церемонии прощания принимают участие видные общественные деятели, известные деятели культуры, искусства, родные и близкие народного артиста. Церемония прощания с Беюкага Мамедовым проходит с 11:00 до 14:00.

Беюкага Мамедов был одним из лучших исполнителей и постановщиков азербайджанских танцев. Особо следует отметить такие танцевальные композиции, как "Naz eləmə" и "Qaytağı". Танцор неоднократно становился лауреатом различных международных фестивалей, представлял Азербайджан в 124 странах мира.

Беюкага Мамедов родился 23 января 1927 года в Баку. В 1955 году окончил Бакинскую хореографическую школу. С 1946 по 1966 годы был солистом Ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева).

В 1965 году, после работы в фильме "Аршин мал алан", ему было присвоено звание "Народный артист Азербайджана". Занимал различные должности, с 1971 года преподавал в Бакинском хореографическом училище.

Беюкага Мамедов представлял Азербайджан на фестивалях во Франции, Иране, Афганистане, Германии, Венгрии и других странах мира. В 2011 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств".

(Автор: Джани Бабаева)

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