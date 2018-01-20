В Национальном музее искусств прошли мероприятия, посвященные трагедии 20 Января (ФОТО)

20 января 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку прошли мероприятия, посвященные 28-й годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В музее был организован "круглый стол" с участием историка Ризвана Гусейнова. На мероприятии было рассказано о трагических событиях 20 января 1990 года, отмечено, что этот день вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Также в Национальном музее искусств состоялось ознакомление учащихся средней школы №6 с художественными работами на тему "Призыв к миру" студентов Азербайджанской государственной академии художеств и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, а также с эссе школьников на тему "Кровавый Январь".

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Джани Бабаева)

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