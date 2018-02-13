Скончалась дочь Джафара Джаббарлы

БАКУ /Trend Life/ - Скончалась дочь выдающегося азербайджанского драматурга Джафара Джаббарлы Гюляра Джаббарлы, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Церемония прощания пройдет сегодня в мечети Тезе пир.

Гюляра Джаббарлы родилась 11 февраля 1930 года. В 1953 году окончила факультет филологии Бакинского государственного университета. С 1968 года работала главным научным сотрудником Азербайджанского государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы. С 1979 по 2012 годы была директором Дома-музея Джафара Джаббарлы. Ныне этот очаг культуры возглавляет внучка Джафара Джаббарлы - Гямяр Багирова.

Allah rəhmət eləsin!

(Автор: Джани Бабаева)

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