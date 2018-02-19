Платформа WoWoman Azerbaijan торжественно отметила 3-летие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Pullman Hotels состоялось торжественное мероприятие, посвященное трехлетию платформы WoWoman Azerbaijan, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

На праздновании трехлетия WoWoman Azerbaijan собрались более 400 гостей - представителей разных сфер - государственного и частного сектора, интеллигенции, медиа, а также члены платформы.

WoWoman – платформа, созданная для развития и вдохновения женщин. За три года плодотворной работы платформа провела более 200 мероприятий и тренингов, предоставила членам сообщества более 40 обучающих программ и проектов, и на сегодня у WoWoman Azerbaijan более 20000 участников.

Организация за короткий срок достигла колоссального уровня развития и быстро начала сотрудничество с такими компаниями, как Google и Microsoft, параллельно успев открыть представительства в Кыргызстане и Пакистане. Помимо этого, WoWoman была представлена на мировой арене таких площадок, как Stanford, MIT, Harvard, TEDx в Германии, Latitude59 в Эстонии и Impact Hub в Украине.

"Мало кто верит, что все это было создано без инвестиций извне, командой волонтеров, у которых просто огромное желание делать что-то полезное и нужное для нашего общества. С этого года мы начинаем активную работу со спонсорами и партнерами, чтобы продолжать расти как в Азербайджане, так и за пределами страны", - подчеркивает основатель WoWoman Azerbaijan Зара Гусейнова.

На мероприятии было отмечено, что в прошлом году особое внимание уделялось онлайн-образованию. В этом году у организации еще более глобальные планы - амбициозная команда WoWoman планирует продолжить фокусироваться на таких сферах развития, как IT, дизайн, цифровой маркетинг, PR, HR и продажи, проектах в области предпринимательства, а также порадовать своих участников новыми возможностями.

Планируется второй выпуск "Лучшего проекта года" – "WoWoman in Me", а также марафон, посвященный 100-летию права голоса женщин в Азербайджане.

Также во время торжества прошла церемония награждения лучших тренеров, партнеров и команд года.

"Одним из важных событий в текущем году будет внедрение новой долгожданной системы членства, которая позволит участницам получать преимущество для участия в наших мероприятиях, огромное количество скидок и подарков от нас и наших партнеров в течение всего года", - говорит Зара Гусейнова.

Забронировать свою карту со скидкой и узнать обо всех ее преимуществах можно до первого марта, перейдя по ссылке http://wowoman.org/membership

WoWoman продолжает глобальную экспансию, сотрудничая с иностранными компаниями и экспертами, создавая по-настоящему международную команду.

"В этом году мы планируем отправиться в Восточную Европу, несколько городов на Ближнем Востоке и даже попасть в Азию. Я горжусь тем, что являюсь частью команды и расширяю наследие азербайджанского бренда во всем мире", - говорит украинский PR-эксперт Марина Скрипник, которая станет уполномоченным PR-амбасадором WoWoman.

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