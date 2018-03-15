Праздник Новруз, юбилей и кялагаи: красочный вечер в Баку с участием знаменитостей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Mugam Club прошел красочный вечер, посвященный празднику Новруз под названием "Keçmişə açılan pəncərə" ("Окно, распахнутое в прошлое"), организованный клубом "Pəncərə" при поддержке AccessBank, сообщает Trend Life.

Среди гостей было много знаменитостей – председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, народные артисты Фахраддин Манафов, Огтай Миргасымов, Ялчин Адыгезалов, Рамиз Гасаноглы, Тарана Мурадова, Аян Миркасимова, заслуженная артистка Мехрибан Зеки, руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова и другие.

Неизменная ведущая всех вечеров клубом "Pəncərə" заслуженная артистка Наргиз Джалилова поздравила гостей с праздником Новруз, пожелав всем здоровья, семейного благополучия и процветания.

Руководитель клуба "Pəncərə", писатель-публицист Гюнель Анаргызы отметила, что основная цель мероприятия - сохранение и пропаганда национальных ценностей и традиций.

"Новруз - наш любимый праздник. Азербайджанский народ празднует Новруз испокон веков. Мы храним свою культуру, искусство, родной язык и национальные праздники", - отметила Гюнель Анаргызы, рассказав о новых фотопроектах "Дочки-матери" и "Dünya bir pəncərədir", посвященных 8 марта и празднику Новруз, соответственно.

Директор департамента маркетинга и корпоративного банкинга AccessBank Гюнай Джалилова отметила, что для каждого азербайджанца праздник Новруз ассоциируется с приходом весны, пробуждением природы, является праздником единения и взаимопомощи.что сохранение.

"Обычаи и традиции - это часть нашего прошлого, мы храним их и переносим в будущее. Мы должны их хранить и передавать другим поколениям", - отметила Гюнай Джалилова.

Гостям была представлена концертная программа с участием народной артистки Айгюн Кязымовой и мугам-трио под управлением народного артиста Мансума Ибрагимова.

Фахраддин Манафов и Мехрибан Зеки прочитали произведение Анара Рзаева, сделав своеобразный подарок на 80-летие известного писателя и драматурга, общественного деятеля, кавалера орденов "Независимости", "Славы", "Чести", лауреата Госпремии. Далее Анара поздравил Чингиз Абдуллаев, который в свойственной ему шутливой манере вспомнил много интересных и забавных историй, тем самым рассмешив и самого юбиляра и всех присутствующих на этом необычном вечере.

От имени клуба "Pəncərə klub", Access Bank и "Azərbaycan kəlağayi" гостям были преподнесены подарки. Вечер получился очень ярким, красочным и запоминающимся.

(Автор: Вугар Иманов)

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