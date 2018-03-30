Яркие краски Пасхального базара в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку открылся Благотворительный Пасхальный базар, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Уже девятый год он проводится представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.

Гостей и участников благотворительного базара приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

"Благотворительность в нынешние времена очень актуальна. Тем более, что в этом нуждаются дети. Мы переживаем за то, что произошло в России, в Кемерово. Среди жертв много детей. Мы молимся за их души и скорейшее выздоровление пострадавших…", - отметил Владыка Александр.

В ходе Пасхального базара была представлена выставка художественных работ представителей Землячества казаков Азербайджана, известных азербайджанских художников и мастеров народного творчества.

Особое место здесь занимают работы и поделки детского дома № 3 города Баку, с которым представительство Россотрудничества связывает давняя дружба. Их представила учащаяся 8 класса Ханум Шотиева. Отметим, что она является автором эксклюзивной карты Российской Федерации, выполненной бисером, которая пять лет тому назад была подарена детским домом Российскому информационно-культурному центру в городе Баку.

Валентин Денисов вручил благодарственные письма Представительства Россотрудничества и всем участникам Благотворительного Пасхального базара. Все вырученные средства будут направлены на благотворительные цели.

(Автор: Джани Бабаева)

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