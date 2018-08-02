Корреcпондент Trend награжден "Нариманфильм" за пропаганду азербайджанского кинематографа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи со 120-летием Дня национального кино киностудия "Нариманфильм" наградила ряд лиц за вклад и пропаганду азербайджанского кинематографа, плодотворное сотрудничество и содействие в признании творческих успехов кинокомпании, как в Азербайджане, так и за рубежом, сообщает Trend Life.

На встрече, проведенной в киностудии "Нариманфильм", приняли участие лауреаты и сотрудники киностудии. Директор "Нариманфильм", заслуженный работник культуры Нариман Мамедов поздравил награжденных и работников киностудии с Днем национального кино 2 августа и пожелал успехов в будущей деятельности. Было отмечено, что азербайджанское кино играет важную роль в пропаганде культурно-исторического наследия, воспитательных и нравственных ценностей, и нынешний юбилей является знаменательным событием в культурной жизни страны.

Почетными дипломами и ценными призами были отмечены корреcпондент АМИ Trend Вугар Иманов, режиссер Мурад Абиев, художник по костюмам Ольга Шабанова, актеры Митхат Айдын и Азер Айдемир.

Напомним, что 2 августа отмечается День национального кино Азербайджана, который учрежден распоряжением Президента Азербайджана Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.