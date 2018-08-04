Скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 45 году жизни скончался известный азербайджанский рэпер Анар Джабиев, более известный как Анар Нагылбаз, сообщили Trend Life из семьи исполнителя. Анар Нагылбаз страдал циррозом печени.

Анар Джабиев родился 28 марта 1974 года. Анар Нагылбаз считается первым азербайджанским рэпером. Его увлечение жанром рэп началось в 1988 году. Уже в 1990 году он представлял Азербайджан на международном фестивале в Ялте с песней "Bivəfa". Свой первый альбом выпустил в 1996 году. Нагылбаз также известен своими дуэтами со многими популярными исполнителями в жанре рэп и популярной музыки. Его называли отцом азербайджанского рэпа.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

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