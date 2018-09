Симуляционные игры азербайджанской молодежи в Лянкяране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране прошло открытие молодежного лагеря волонтеров, организованного в рамках проекта "SAY: Cümhuriyyət" общественным объединением İRƏLİ при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Исполнительной власти Лянкяранского района, сообщили Trend Life в пресс-службе İRƏLİ. Проект посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

На открытии председатель İRƏLİ Миргасан Сейидов и руководитель Управления молодежи и спорта Лянкярана Ялчын Ахмедов подчеркнули, что государством создаются все условия для развития молодежи и раскрытия творческого потенциала, реализации идей и плодотворного досуга, рассказали об успешном развитии волонтерского движения, призвали к активизации молодежи в регионах страны, социально-общественной жизни, различных областях молодежной деятельности.

В проект "SAY: Cümhuriyyət" привлечено 40 парней и 40 девушек от 18 до 25 лет, которые принимают участие в различных семинарах, симуляционных играх и соревнованиях в составе команд.

Симуляционные игры – крайне эффективная форма обучения, позволяющая участникам в максимально сжатые сроки получить практический опыт, отработать и закрепить навыки, и все это в максимально безопасной «виртуальной», «игровой» среде. Основным отличием игры от интерактивного тренинга является крайне высокая динамика происходящих событий, существенный объем инструментов, методов и навыков, которые необходимо применять для достижения успешного результата. Кроме того, игры носят соревновательный характер, поэтому могут применяться не только для отработки и закрепления навыков, но и для командообразования, «сыгрывания» команд, что особенно ценно при старте новых проектов.

"SAY: Cümhuriyyət" является седьмой частью движения Support of Azerbaijan Youth (SAY, Azərbaycan Gənclərinə Dəstək). Ранее были реализованы проекты "SAY: All Star", "SAY: Könüllülük Akademiyası", "SAY: Green", "SAY: Multikulturalizm", "SAY: Volfest" и "SAY: Solidarity" в Губе, Гяндже, Исмаиллы, Огузе, Балакене и других регионах страны.

Главные цели данных проектов – претворение идей волонтерского движения и социальная активизация молодежи, просвещение, интеллектуальное и спортивное развитие, бережное отношение к природе, создание условий для всестороннего формирования личности и воспитания полезных для общества граждан.

(Автор: Вугар Иманов)

