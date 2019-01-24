В Баку будет проведено дефиле молодежи с ограниченными физическими возможностями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном центре профобразования по технике и технологии прошел просветительский семинар «Последствия ранних браков и борьба с ними», организованный центром и комиссией по социальной работе Ассоциации по развитию женского предпринимательства (AQSİA), сообщили Trend Life организаторы.

Перед семинаром был проведен круглый стол, где были обсуждены вопросы дальнейшего развития образовательного процесса и профессиональной подготовки молодежи. Особое внимание было уделено созданию условий для молодежи с ограниченными физическими возможностями, для которых будут организованы республиканские выставки и модное дефиле, решаться вопросы финансового стимулирования и трудоустройства.

Во время семинара эксперт-инструктор международного уровня Назакет Балабекова отметила, что согласно международному законодательству, ранние браки являются одним из видов бытового насилия, где по отношению к жертве применяются половое, физическое, психологическое и экономическое насилие. В национальном законодательстве предусмотрены серьезные наказания по фактам бытового насилия или ранних браков. Вместе с тем, делать упор исключительно на правовые методы воздействия не может привести к желаемому результату и здесь важную роль должна играть просветительская деятельность. Согласно официальным данным, в стране с 2012 года значительно уменьшилось число лиц, вступающих в брак до 18 лет. Главная причина в том, что в Азербайджане минимальный возраст вступления в брак стал 18 лет. Однако при наличии некоторых уважительных причин соответствующий орган исполнительной власти может дать разрешение на снижение возраста не более чем на один год. Чаще всего это бывает связано с семейным положением сторон, желающих вступить в брак. Например, если родители молодых тяжело (смертельно) больны, девушка беременна и т.д.

Руководитель комиссии AQSİA, доктор философии по искусствоведению, дизайнер Гюльнара Халилова от имени председателя ассоциации Сакины Бабаевой приветствовала гостей и отметила, что главная цель AQSİA - оказание содействия всем женщинам в предпринимательской деятельности, проведение просветительской деятельности, реализация различных проектов в экономической и социальной сфере. Была отмечена важность усовершенствования и расширения профобразования, в частности, по профессии швея для девушек с ограниченными физическими возможностями, с последующей демонстрацией работ на ярмарках-продажах и дефиле, а также реализация инновационных проектов и программ в области инклюзивного образования.

В заключении участники семинара посетили выставку ручных работ учащихся центра профобразования.

(Автор: Вугар Иманов)

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