В Баку пройдет Международный гастрономический фестиваль "Вкус Франции"

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 1 по 16 марта пройдет пятый Международный гастрономический фестиваль "Вкус Франции", сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Франции в Азербайджане.

В преддверии этого гастрономического праздника, командой Institut Français d'Azerbaïdjan будут организованы показы фильмов и конкурсы, посвященные французской кухне. Каждую пятницу февраля в The Landmark's Cine Club будут представлены художественные и документальные картины о французской кухне. Вход на все сеансы – бесплатный. Фильмы будут представлены на французском языке.

"Если французская кухня - одна из неотъемлемых составляющих Французской культуры, то французская комедия, - то без чего невозможно себе представить французский кинематограф. Легкая, искрометная и остроумная картина «Повар для президента» («Les saveurs du Palais», 2012) Кристиана Венсана и будет показана киногурманам на этой неделе 1 февраля", - говорится в сообщении.

Программа кинопоказов:

1 февраля - «Повар для президента» Кристиана Венсана (2012, 95 мин., комедия)

8 февраля - «Кухня и зависимость» Филиппа Муила (1993, 96 мин., комедия)

15 февраля - «Кухня праведников» Эммануэля Мориса и Николя Тома (2018, 59 мин., документальный)

22 февраля - «Кус-кус и барабулька» Абделлатифа Кешиша (2007, 2. 34 мин., драма)

(Автор: Вугар Иманов)

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