В Баку пройдет Международный гастрономический фестиваль "Вкус Франции"

31 января 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 1 по 16 марта пройдет пятый Международный гастрономический фестиваль "Вкус Франции", сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Франции в Азербайджане.

В преддверии этого гастрономического праздника, командой Institut Français d'Azerbaïdjan будут организованы показы фильмов и конкурсы, посвященные французской кухне. Каждую пятницу февраля в The Landmark's Cine Club будут представлены художественные и документальные картины о французской кухне. Вход на все сеансы – бесплатный. Фильмы будут представлены на французском языке.

"Если французская кухня - одна из неотъемлемых составляющих Французской культуры, то французская комедия, - то без чего невозможно себе представить французский кинематограф. Легкая, искрометная и остроумная картина «Повар для президента» («Les saveurs du Palais», 2012) Кристиана Венсана и будет показана киногурманам на этой неделе 1 февраля", - говорится в сообщении.

Программа кинопоказов:

1 февраля - «Повар для президента» Кристиана Венсана (2012, 95 мин., комедия)

8 февраля - «Кухня и зависимость» Филиппа Муила (1993, 96 мин., комедия)

15 февраля - «Кухня праведников» Эммануэля Мориса и Николя Тома (2018, 59 мин., документальный)

22 февраля - «Кус-кус и барабулька» Абделлатифа Кешиша (2007, 2. 34 мин., драма)

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: Германия, Франция и Великобритания создали компанию для расчетов с Ираном
Экономика 13:35
Елисейский дворец: соглашение между Брюсселем и Лондоном по Brexit не подлежит пересмотру
Европа 30 января 18:45
БГУ и Университет Лион-2 Франции намерены выдавать двойной диплом (ФОТО)
Общество 30 января 17:51
AFP: Во Франции в рамках расследования теракта в Страсбурге задержали пять человек
Европа 29 января 12:50
Франция и Египет подписали ряд соглашений в рамках визита Макрона в Каир
Европа 28 января 16:58
В Грузии заявили, что завершат приобретение комплексов Javelin в США в этом году
Грузия 28 января 13:42
Лента новостей
Азербайджан может наладить поставки химпродукции в Германию
Бизнес 14:22
В рамках пенсионных реформ в Азербайджане ведется процесс унификации всех видов выплат населению (Эксклюзив)
Экономика 14:21
В Азербайджане повышены пенсии более 12 тысячам семей шехидов - минтруда
Бизнес 14:11
В Гяндже прошел танцевальный праздник – определены победители (ФОТО)
Культура 14:07
Главной целью политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева является забота о людях - Али Ахмедов
Политика 14:06
Билеты на скоростной поезд Баку-Гянджа станут дешевле
Общество 13:53
В 2018 года Турцию посетили свыше 850 тысяч туристов из Азербайджана
Туризм 13:40
СМИ: Германия, Франция и Великобритания создали компанию для расчетов с Ираном
Экономика 13:35
SOCAR о геологоразведке на инвестиционных блоках Узбекистана
Энергетика 13:24