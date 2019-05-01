В Баку празднуют Пасху (ФОТО)

1 мая 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в городе Баку прошло праздничное мероприятие для соотечественников, посвященное Светлой Пасхе, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Гостей и участников праздника приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

Педагоги и учащиеся воскресных школ храмов Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви представили красочную литературно-музыкальную композицию, рассказывающие о празднике, пасхальных традициях, земном пути и искупительной жертве Иисуса Христа.

Дети соотечественников приняли участие в викторине и получили памятные подарки от организаторов.

Пасха, Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней в православии и 50 дней в западном христианстве.

(Автор: Вугар Иманов)

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