С азербайджанского на русский

БАКУ /Trend Life/ - В Центре восточных культур Санкт-Петербурга рассказали о современной азербайджанской литературе, с которой может ознакомиться любой читатель из России.

Библиотека имени Маяковского в Петербурге – центр притяжения для всех, кто занимается изучением культуры и традиций Востока. Ведь здесь находится Центр восточных культур, где можно не только получить любую литературу на 30 языках для работы в читальном зале, но и взять ее домой. А еще здесь постоянно проходят лекции востоковеда Шахназ Камаль, которые привлекают новых и новых слушателей.

«Мы давно работаем с Шахназ Камаль, я знаю ее около трех лет – и каждый месяц она проводит у нас различные мероприятия по культуре, искусству, языку Азербайджана. При этом она еще уделяет большое внимание пересечению культуры Азербайджана и России, что очень понятно - ведь наши страны всегда были вместе», - рассказывает Анна Лебедева, куратор программы, перед лекцией о современных писателях Азербайджана.

Тему предложила сама Шахназ Камаль, и это нашло хороший отклик у руководства библиотеки: здесь приветствуют все начинания лектора, но разговор о книгах – особый. 2019 год – юбилейный, в Центре восточных культур при Маяковке отмечают 650-летие Насими, великого поэта, одного из основоположников азербайджанской литературы. Его имя знают миллионы в России – но имена современных авторов из Азербайджана известны далеко не так хорошо. «В советские времена книги очень многих наших писателей переводили на русский язык. Но с 1988 года все изменилось, количество переводов сильно сократилось, и теперь в России мало знают о наших авторах, - рассказывает Шахназ Камаль. – При этом я не говорю сейчас, например, о Чингизе Абдуллаеве или Эльчине Сафарли, которые пишут на русском языке. Темой моей лекции стали те авторы, которые пишут на азербайджанском языке и именно вследствие языкового барьера не так хорошо известны широкой публике. Я очень хотела познакомить русскоговорящих читателей с их творчеством».

В числе писателей, о которых рассказывала Шахназ Камаль своим слушателям – Кямал Абдуллаев, выдающийся романист и ученый, чьи произведения переведены на десятки языков мира. Очень хороши рассказы Атагама и романы Вариса Йолчуева, которые можно найти в переводе на русский на портале Proza.ru. Вагиф Султан, Фейруз Мустафа, Шамиль Садиг, написавший «Машину сна» - всех этих авторов прекрасно знают в Азербайджане. А не так давно в России вышел роман, написанный Шамилем Садигом и Мушфигом Ханом о трагедии Ходжалы – «Следами надежд». Это историко-документальный детективный роман, написанный на основе свидетельств очевидцев и архивных данных, который будет интересен любому читателю. На вопрос о жанровом разнообразии Шахназ Камаль отвечает, что оно очень широко: здесь и детективы, и постмодернистские произведения, и книги о любви, и политические романы.

На лекции приходят и студенты петербургских вузов, и те, кто родился в Азербайджане, а теперь живет в России, и те, кто живо интересуется языком и культурой других народов. Людмила принадлежит именно к этой группе: изучение языков ее хобби. На сегодня девушка знает уже четыре европейских языка и, по ее словам, захотела попробовать что-то новое. Японский и китайский показались скучными, и в итоге Людмила выбрала азербайджанский: во-первых, красивый, во-вторых, сказалось влияние хороших знакомых из Азербайджана. «Из всех писателей я знала только Насими – но понятно же, что есть современные авторы, о которых я просто ничего не знаю. Поэтому я пришла на лекцию к Шахназ Камаль, и она очень интересно рассказывала, конечно: и об авторах, и об их произведениях. Выяснила для себя, что, оказывается, очень многие переведены на русский язык, становились лауреатами российских литературных премий. В общем, список книг, которые хотелось бы прочитать, пополнился», - говорит Людмила. На вопрос о том, была ли она в Баку, смеется и отвечает, что еще нет – но эта ее мечта скоро обязательно сбудется.

Руководитель Центра РАД Наталия Красовская полагает, что работа Шахназ Камаль, которая, кстати, основана на чистом энтузиазме, - это пример того, как много зависит в отношениях народов от горизонтальных связей, от чисто человеческих контактов: «Я много раз наблюдала это в своей работе: люди просто гордятся своей страной, культурой и хотят донести до других, как прекрасно то, что они любят. Для этого не нужно никаких специальных мер – только искренняя любовь с одной стороны и искренний интерес с другой. Так, собственно, и возникает дружба, как между людьми, так и между народами». А глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев уверен, что подобные инициативы нужно поддерживать, поскольку это и есть диалог культур, помогающий жителям двух стран лучше узнать друг друга: «По сути дела, у нас общий культурный код: множество наших писателей, поэтов, музыкантов оказывали обоюдное влияние на культуру России и Азербайджана. Этому диалогу сотни лет, и то, что он продолжается сейчас, бесценно: ведь так мы узнаем друг друга, и это является надежным фундаментом для добрососедских отношений между нашими государствами».

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.