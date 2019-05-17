В Баку прошла церемония награждения лучших директоров музеев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее икусств Азербайджана прошла презентация общественности третьего корпуса музея после капитального ремонта и реконструкции, а также сайта Museum.az и церемония награждения, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Министр культуры Абульфас Гараев поздравив музейное сообщество с этим замечательным днем, подчеркнул, что государством уделяется особое внимание и забота развитию музейной сферы, реализуются важные национальные и международные проекты.

Было отмечено, что 18 мая отмечаетcя один из самых важных праздников – Международный день музеев, учрежденный в 1977 году по инициативе Международного совета музеев (ИКОМ). Традиционно этот день проходит под определенным девизом, в 2019 году – "Музеи как культурные центры: будущее традиций". Музеи не только являются традиционными культурными центрами – они ищут новые способы охраны и интерпретации своих коллекций, создают новые музейные традиции, которые будут важны как для будущих поколений, так и для современной аудитории. Сегодня музеи превращаются в интерактивные центры, где посетители имеют возможность стать участниками инновационных программ. В этот день в Азербайджане во всех музеях проходят различные акции и Дни открытых дверей.

Выступившие директор Национального музея истории НАНА, академик Наиля Велиханлы, директор департамента научных исследований и анализа наследия Гейдара Алиева Центра Гейдара Алиева Махаббат Мехтиева, директор Института археологии и этнографии НАНА, профессор Маиса Рагимова рассказали о проводимых в стране мероприятиях по пропаганде и развитию музейного дела. Было отмечено, что азербайджанские музеи, отражающие историю нашего народа с древнейших времен до современности и путь развития его культуры, играют важную роль в деле охраны и пропаганды богатого культурного наследия в нашей стране. Сегодня широкая сеть наших музеев, где представлены уникальные жемчужины искусства и национальные ценности, охватывает все регионы республики.

Далее гостям был представлен новый сайт Museum.az, который охватывает деятельность всех музеев страны и разработан на основе самых современных требований и дизайна. В заключении лучшие директора музеев и музейные работники были отмечены почётными дипломами за успешную деятельность от Министерства культуры Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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