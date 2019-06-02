Ни один социальный институт не заменит любовь – акция в Баку (ФОТО)

2 июня 2019 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершилась реализация двухдневного проекта “Uşaqlar Bizim Sevincimizdir” (Дети – наша радость), организованная ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью", сообщила Trend Life руководитель объединения, трехкратная чемпионка мира и Европы по паратхэквондо Айнур Мамедова. Проект был приурочен к Международному дню зашиты детей – 1 июня.

Для более 60 детей с физическими ограничениями были организованы развлекательные программы, аттракционы, шоу и праздничные столы.

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, один из самых старых международных праздников, его отмечают вовсем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

«Международный день защиты детей – это очередное напоминание взрослым о том, что мы в ответе за жизнь и здоровье каждого ребенка. Наша цель привлечь еще большее внимание общества к положению детей с физическими ограничениями. Ни один социальный институт не заменит любовь, заботу и тепло родительского дома, где в кругу самых близких и любимых людей формируются характер, физическое и нравственное здоровье. Детям с особыми потребностями необходимо уделять как можно больше внимания. Желаю всем детям здоровья, а родителям сил и терпения. Выражаю искреннюю признательность педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения», - отметила Айнур Мамедова и выразила признательность людям, которые помогли провести праздник для детей-инвалидов.

Партнеры - Park Bulvar, Happy Land, KFC, Azəri mini qolf.

Информационная поддержка – Trend.

(Автор: Вугар Иманов)

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