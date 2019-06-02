Дети поют Гимн Азербайджана – посвящается 100-летию (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Певец Эльнур Мамедов вместе с детьми бакинских школ реализовал проект "AZƏRBAYCAN HİMNİ", посвященный 100-летию Гимна Азербайджана, 101-летию Азербайджанской Демократической Республики и приуроченный к Международному дню зашиты дней детей, сообщает Trend Life.

Над видеороликом работали: режиссер – Эльнур Мамедов, микс – Гиви Усенашвили, цветокоррекция – Эмин Мурадов, фото – Эмин Исмайлов, танцевальный коллектив "Səma".

Мелодия гимна написана в 1919 году великим композитором Узеиром Гаджибейли, слова принадлежат поэту Ахмеду Джаваду. Гимн официально принят 27 мая 1992 года после восстановления независимости Азербайджана.

История гимна

В годы Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) композитор Узеир Гаджибейли написал два марша. Оба этих произведения были опубликованы в книге турецкого музыковеда Этема Унгёра «Тюркские марши» (тур. Türk marşları), опубликованной в 1965 году в Анкаре. Их рукописи были доставлены в Турцию братом композитора Джейхуном Гаджибейди. Один из этих маршей называется «Азербайджанский национальный марш» (азерб.Azərbaycan milli marşı). В 1919 году это произведение было удостоено первой награды объявленной правительством АДР (об этом было сказано в газете «Азербайджан» от 14 ноября 1919). Рукопись этого марша, написанная Узеиром Гаджибейли хранится в доме-музее композитора в Баку.

Про второй марш, называющийся «Марш Азербайджана» (азерб. Azərbaycan marşı), турецкий публицист даёт следующую информацию: «В те годы, когда Азербайджан ещё не потерял свою независимость, этот марш пели в военных школах перед началом занятий». Позднее этот марш в аранжировке для хора и оркестра композитора Айдына Азимова был принят в качестве государственного гимна Азербайджанской Республики. То, что этот марш был гимном Азербайджанской Демократической Республики подтверждается и документами, хранящимися в доме-музее Узеира Гаджибекова.

По решению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 27 мая 1992 года «Марш Азербайджана», музыка которого была написана Узеиром Гаджибейли, а слова — Ахмедом Джавадом, был принят в качестве государственного гимна Азербайджанской Республики. По решению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 2 марта 1993 года было утверждено положение о государственном гимне Азербайджанской Республики.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.