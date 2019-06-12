В Баку открывается самый яркий праздник еды Baku Food Festival. Приятного аппетита!

12 июня 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В нашей солнечной столице снова состоится самый яркий праздник еды - Baku Food Festival откроет двери своим посетителям в пятый, юбилейный раз. На этот раз праздник продлится целых 24 дня, в период с 13 июня – по 7 июля, в одном из любимых бакинцами парков – Парке Сахиль, сообщили Trend Life организаторы. Уже завтра, с 13.00, каждый житель и гость города может посетить Baku Food Festival. Приятного аппетита!

Фестиваль не только снова порадует всех гостей разнообразием вкусных блюд, напитков, но и насыщенной развлекательной программой. В этот раз, один из главных партнеров фестиваля Soliton предоставит открытую кухню, где почти каждый день будут происходить встречи со знаменитостями города Баку, и можно будет не только послушать кумира, но и понаблюдать за тем, как он готовит свое любимое блюдо.

Также, впервые на фестивале будет презентован проект EURO 2020, и на территории Baku Food Fest будет размещен уникальный стенд с симуляцией футбола, информацией о продаже билетов на событие и т.д.

Помимо всего прочего, на фестивале Baku Food Fest впервые будут представлены целых два стенда от знаменитой московской сети ресторанов Novikov Group – Caspar café и Сыроварня! На их необычных фото зонах можно будет не только сделать яркие и запоминающиеся фото, но и выиграть вкусные призы!

И как всегда – всех посетителей фестиваля будет ждать насыщенная музыкальная программа и хорошее, пляжное настроение, прямо в стенах раскаленного летнего города! Организаторы- компания Meal for Real при поддержке Исполнительной власти Баку, Рекламного агентства Азербайджана, ASAN радио и брендов Soliton, Danone, Procter & Gamble, Berg, Azersun и Novikov Group.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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