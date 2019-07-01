Пусть каждый на 10 минут почувствует себя в инвалидной коляске – проект в Баку (ФОТО)

1 июля 2019 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме молодежи Бинагадинского района началась реализация проекта "Психологическая помощь наиболее уязвимым группам общества",

организованная ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью" при финансовой поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, сообщила Trend Life автор и руководитель проекта, руководитель объединения, трехкратная чемпионка мира и Европы по паратхэквондо Айнур Мамедова.

Проект будет реализован на протяжении трех месяцев с участием психологов и специалистов, молодежи с инвалидностью, членов семей, где живут лица с ограниченными физическими возможностями.

"Пусть каждый на 10 минут почувствует себя в инвалидной коляске и подумает, как это тяжело, проникнется вниманием, заботой и любовью к таким людям. Одну из основных задач реабилитации составляют психологиче­ская коррекция и психосоциальная помощь в сложных жизнен­ных ситуациях, которые возникают у человека в связи с инвалидностью. Знание психологических осо­бенностей личности индивида с физическими и психическими дефектами поможет успешной реабилитации и адаптации его в обществе", - отметила Айнур Мамедова.

Трудная жизненная ситуация воспринимается человеком субъективно, как трудная лично для него или является объективно нарушающей его нормальную жизнедеятельность (неспособность к самообслуживанию, малообеспеченность, отношение в обществе, одиночество и т.п.). Основная психологическая проблема лиц с ограниченными возможностями - изоляция от общества за стенами своих квартир и домов-интернатов, отсутствие возможностей полноценного включения в социальную жизнь. Потеря трудоспособности, изменение привычного образа жизни вызывают психологический кризис, справиться с которым самостоятельно очень сложно. Люди, имеющие инвалидность, помимо общих проблем, имеют еще специфические потребности для социально-психологической адаптации: в восстановлении или компенсации нарушенных функций; в общении; в свободном доступе к социально-бытовым и культурным объектам; в возможности получать информацию и образования; в трудоустройстве, комфортных бытовых условиях, материальной поддержке. Оказание действенной помощи людям с ограниченными физическими возможностями может быть реализовано только в комплексной системе медико-психолого-социальной помощи.

(Автор: Вугар Иманов)

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