Слабые мышцы, сильная воля – Самир Иманов призывает к борьбе через литературу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Akademkitab прошла презентация и автограф-сессия новой книги молодого писателя Самира Иманова "Zəif əzələ, güclü iradə" (Слабые мышцы, сильная воля), сообщает Trend Life.

Самир Иманов родился 27 августа 1981 года в городе Сумгайыт. Инвалид I группы, с детства страдающий церебральным параличом и гемофилией. Автор ряда книг об инвалидности, среди которых "Özunlə fexr et" ("Гордись собой"), "Hədəfdəki insan" (Нацеленный на человечество), неоднократно был удостоен почетных грамот, дипломов и других наград. Самир Иманов также является автором сценария к документальному фильму, повествующему об отношении к людям с ограниченными возможностями.

В рассказах и стихах книги "Zəif əzələ, güclü iradə" затронуты проблемы, с которыми сталкиваются лица с ограниченными физическими возможностями. По словам Самира Иманова, своей деятельностью он пытается помочь людям с ограниченными возможностями здоровья преодолеть информационные и психологические преграды в процессе социальной адаптации. И делает это через литературу. Ведь инвалидность - не финал и не приговор. Это изменение качества жизни. Не все способны с этим справиться, и многое зависит не только от силы духа, но и от того, какие люди окружают инвалида, отношения общества и социального положения.

Выступившие директор Akademkitab Алиага Джафарли, поэт Расим Гараджа, организатор мероприятия Шахла Аслан подчеркнули, что изданные книги Самира Иманова – это настоящий героизм автора, путеводная звезда для людей, которые потеряли веру, но могут кардинально изменить свою жизнь. Книги про инвалидов без прикрас покажут вам мир тех, кто ограничен в возможностях, и не может это исправить. Но может принять и научиться жить с осознанием: ты все равно способен на многое, даже если твое тело не имеет какой-то из необходимых возможностей…Нужно только бороться, действовать и упорно идти к поставленной цели!

(Автор: Вугар Иманов)

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