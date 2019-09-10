Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)

10 сентября 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Губе прошла реализация просветительского проекта "SAY:Unity", организованного общественным объединением İrəli, сообщили Trend Life в пресс-службе İrəli.

SAY:Unity направлен на обучение работы молодежи в команде и достижение успеха. В рамках проекта более пятидесяти представителей молодежи жили на природе, в палатках, принимали участие в различных семинарах и тренингах, спортивных играх. Для этого были созданы команды - “Alov”, “Muğam”, “Kəpəz”, “Nar”, “Qobustan” и “Xarı Bülbül”.

Во многих сферах деятельности достичь успеха можно только благодаря слаженной работе всего коллектива. Умением работать в команде - ценное качество, привлекающее работодателей. Воплотить проект без скоординированных действий многих сотрудников невозможно. Поэтому способность выстраивать взаимоотношения с коллегами высоко ценится. Успешное взаимодействие позволяет достичь гораздо лучших результатов за относительно короткий промежуток времени, чем один. Все задачи четко разделены между коллегами в хорошо функционирующей команде. Члены команды дополняют друг друга, создают единую сбалансированную группу, в которой каждый делает то, что может сделать лучше всего, а недостаток навыков компенсируется коллегиальными усилиями. Эффективность любой деятельности оценивается по следующей формуле: продуктивность - качество - затраты ресурсов – надежность. А успешная командная работа предполагает несколько факторов, среди которых...

  • наладить конструктивный диалог с каждым человеком;
  • убедительно убедить коллег в правильности предлагаемого решения;
  • признать свои ошибки и взять чужую точку зрения;
  • как вести и учитывать задачу, назначенную команде;
  • ограничить личные амбиции и помочь коллегам;
  • управлять своими эмоциями и абстрактно от ваших личных симпатий / антипатий.

Председатель İrəli Миргасан Сеидов отметил важность реализации проекта для дальнейшего развития молодежи: "Работа командой предполагает как самостоятельность мышления включенных в нее сотрудников, так и вовлеченность их в общую работу. Команда делает возможным реализацию проектов, которые не под силу одному человеку".

Отметим, что "SAY:Unity" – восьмой проект İrəli в рамках крупного проекта "SAY: Support of Azerbaijan Youth” . Ранее были реализованы – “SAY:Könüllülük Akademiyası”, “SAY: Green”, "SAY:Multikulturalizm”, “SAY:Volunteering Festival”, "SAY:Solidarity”, “SAY:All Star” и “SAY:Cümhuriyyət”.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Как жить в палатках и добиваться успеха. SAY Unity для азербайджанской молодежи (ФОТО)
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