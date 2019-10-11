Азербайджанская молодежь покажет свой интеллект всей Европе

11 октября 2019 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Команда "KCN" Клуба интеллектуальных игр "Атешгях" представит Азербайджан на Чемпионате Европе среди студенческих команд по интеллектуальным играм, который пройдет в Минске с 11 по 13 октября, сообщили Trend Life в пресс-службе "Атешгях".

В соревновании с участием 30 команд будут разыграны комплекты медалей по играм "Что? Где? Когда?", "Эрудит-квартет", "Своя Игра" и "Брейн-ринг".

Команда "KCN", состоящая из студентов Азербайджано- французского университета (UFAZ), Бакинского государственного университета и Бакинского филиала Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова завоевала право представлять Азербайджан по итогам студенческой лиги сезона 2018/19 регулярного чемпионата клуба "Атешгях". В состав команды вошли: Абдул Гулиев, Масума Сулейманова, Даниил Михайлов, Сара Салаева, Марина Калмыкова и Сянан Наджафов (капитан команды).

Напомним, что на прошлогоднем Чемпионате Европы по интеллектуальным играм среди студентов под руководством Эмиля Искендерова команда "KCN" также представляла нашу страну в качестве победителя студенческой лиги клуба "Атешгях" сезона 2017/18.

Клуб интеллектуальных игр "Атешгях" функционирует с 1989 года и является старейшим интеллектуальным клубом Азербайджана. Игры регулярного чемпионата клуба проходят по воскресеньям в главном зале Республиканского шахматного центра. В чемпионате предусмотрены взрослые, студенческие и школьные лиги. Команды клуба регулярно представляют Азербайджан на различных международных интеллектуальных турнирах и фестивалях.

(Автор: Вугар Иманов)

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