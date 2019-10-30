В Баку состоялась церемония награждения премией Джафара Джаббарлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась церемония награждения премией Джафара Джаббарлы, организованная Домом-музеем Джафара Джаббарлы и Главным управлением культуры города Баку, сообщает Trend Life.

Мероприятия было посвящено 120-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы, великого поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы.

Вечер открылся видеоматериалом о жизни и творческой деятельности Джафара Джаббарлы. Директор Дома-музея Джафара Джаббарлы, председатель оргкомитета премии Гамар Сейфаддингызы отметила, что премия “Cəfər Cabbarlı Mükafatı” вручается за вклад в развитие культуры, театра, кино, литературы, журналистики и литературоведения.

Премией в различных номинациях были отмечены доцент Турецкого государственного университета Frat Седа Арикан, народные артисты Азербайджана Расим Балаев и Бести Бекирова, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, актер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна заслуженный актер Фирдовси Атакишиев, актриса Шушинского государственного музыкального театра Бахар Абдуллаева, директор Национальной библиотеки имени М.Ф. Ахундзаде профессор Керим Таиров, председатель книжного общественного объединения "Könüllülər", заслуженный работник культуры Нияз Эйвазов. Почетными дипломами были отмечены директор школы-интерната №2 для детей с ограниченными возможностями Умниса Наджафбекова, балетмейстер Центра культуры Хатинского района Сема Садыхова.

Гостям была представлена концертная программа с участием народных артистов Азера Зейналова и Тунзали Агаевой, заслуженного артиста Рашада Ильясова и других певцов, которые исполнили композиции на слова Джафара Джаббарлы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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