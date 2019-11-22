В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)

22 ноября 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 22 ноября, выдающемуся представителю азербайджанского киноискусства, народному артисту, лауреату Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалеру ордена "Шохрат", видному кинорежиссеру, настоящему гражданину, истинному мастеру, преданному своему делу и приверженному своим идеалам и принципам - Расиму Оджагову исполнилось бы 86 лет...

Родные и близкие, видные деятели культуры и искусства, коллеги и друзья Расима Оджагова сегодня посетили могилу мастера во второй Аллее почетного захоронения, и, почтив его память, возложили к могиле цветы. Выступившие рассказали о жизни и деятельности видного кинорежиссёра, чье творчество вписано золотыми буквами в летопись национального кинематографа, поделились воспоминаниями, подчеркнув высокие человеческие качества Расима Оджагова.

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года. В 1951-1956 годах учился на операторском факультете ВГИКа. В 1965 году окончил Азербайджанский театральный институт. Лауреат Государственной премии Азербайджана (фильм "День рождения"), лауреат Государственной премии СССР (фильм "Допрос"). В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами, как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими. Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала лента "Мститель из Гянджебасара". Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Семь дней после убийства", "О, Стамбул!", "Комната в отеле". Расим Оджагов ушел из жизни 11 июля 2006 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
  • В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)
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