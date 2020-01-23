Победа – одна на всех! Палитра и винтовка на бакинском холсте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась военно-историческая выставка "Боевой карандаш", посвященная полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 года, сообщили Trend Life в РИКЦ.

Фотовыставка представлена Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда (город Санкт-Петербург). Участники открытия выставки были единодушны в том, что народы бывшего СССР, несомненно, объединяет общий лозунг: "Победа – одна на всех!". А для долгожданной Победы, было необходимо единение фронта и тыла.

"Боевой карандаш" - это объединение ленинградских художников, история которого началась во время советско-финской войны. Художники-энтузиасты использовали в представлении своих работ подпись "Боевой карандаш". А их эмблемой стали палитра и винтовка. А на винтовке, вместо штыка – карандаш.

Первый выпуск "Боевого карандаша" вышел 23 июня 1941 года, и продолжился до первой половины 1945 года. Всего вышло в свет 103 выпуска (нумерованных плакатов), десятки почтовых открыток общим тиражом около двух миллионов экземпляров.

Выставка в Баку будет проходить до 30 января 2020 года. Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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