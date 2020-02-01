В Баку презентован очередной номер журнала "Азербайджанская Полония" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Fabrika Coworking Center состоялось мероприятие, посвященное выходу в свет очередного номера журнала "Азербайджанская Полония", сообщает Trend Life.

Журнал издается Общественным объединением развития культурных связей "Полония". Издание охватывает широкий спектр тем – политику, историю, культуру, информирует читателей о мероприятиях и событиях, проводимых как в Азербайджане, так и в Польше.

Как рассказала Trend Life председатель Общественного объединения развития культурных связей "Полония" Станислава Муталлимова, на мероприятии презентован четвертый номер журнала "Азербайджанская Полония". Журнал издается при финансовой поддержке Сената Республики Польша.

"Журнал издается раз в год, в нем мы освящает все значимые события, которые состоялись в течение года, также публикуются материалы на исторические темы. В журнале представлены статьи на двух языках – русском и польском. Издание распространяется в Азербайджане, также мы посылаем журнал в Польшу. В Польше проявляют большой интерес к мероприятиям, которые проводятся в Азербайджане", - сказала она.

На мероприятии была представлена концертная программа, на которой прозвучали патриотические песни. Музыкальные композиции были представлены членами Общественного объединения развития культурных связей "Полония". На вечере прозвучали такие композиции как "Есть такая страна", "Родина моя", "Расцветали бутоны белых роз", "Белый крест" и другие. Также в исполнении Гюнель Зиядовой прозвучало стихотворение "Расскажи мне моя Родина".

Отметим, что Общественное объединение развития культурных связей "Полония" функционирует с 2012 года. Объединение проводит различные мероприятия, посвященные азербайджано-польским отношениям.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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