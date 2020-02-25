Азербайджанские композиторы почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Выступая на мероприятии, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде рассказала о Ходжалинском геноциде, который является ужасной и трагической страницей в истории Азербайджана.

Секретарь СКА, заслуженный деятель искусств Земфира Гафарова выступила с докладом на тему "Отражение Ходжалинской трагедии в творчестве композиторов Азербайджана", заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы в своем выступлении отразила тему "Пропаганда в радиоэфире произведений азербайджанских композиторов, написанных на тему Ходжалы", доктор философии по искусствоведению Кямаля Асадуллаева свое выступление посвятила "Теме Ходжалы в азербайджанском искусстве".

В художественной части мероприятия прозвучали песня Xocalım Шамсаддина Гасымова на слова Ровшана Гусейнова, сочинение Elegiya для скрипки и фортепиано композитора Севиндж Алиевой, композиция Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz! Азада Захида и другие произведения.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)