Впервые азербайджанский театр будет сотрудничать с волонтерами (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр выступил с интересной инициативой – коллектив учреждения приступил к сотрудничеству с волонтерами, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В связи с этим в театре прошла встреча с участием волонтеров-студентов вузов страны. На мероприятии директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев рассказал о задачах проекта.

Новосозданной структурой будет руководить молодая пианистка, сотрудник театра Алюда Шакарова, у которой большой опыт в качестве координатора по работе с волонтерами во многих значимых международных мероприятиях, проводимых в стране.

Было отмечено, что 2020 год в Азербайджане объявлен Годом волонтеров. Азербайджанский государственный академический музыкальный театр планирует реализовывать с представителями волонтерского движения различные и долгосрочные проекты.

Алигисмет Лалаев подчеркнул, что в рамках совместного сотрудничества в течении трех месяцев волонтеры будут принимать участие в различных тренингах, близко и развернуто ознакомятся с закулисной деятельностью театра. Волонтеры вместе с сотрудниками театра подготовят спектакль. В конце театрального сезона участникам программы будут выданы сертификаты о прохождении практики на театральной сцене.

Было отмечено, что волонтёр может расклеивать афиши, раздавать флаеры, разносить корреспонденцию, участвовать в промо-акциях, проводить анкетирование, помогать в разработке, организации и проведении мероприятий, в подготовке спектаклей (реквизита, бутафории, декораций и сценических костюмов) - вот лишь небольшой список. В перспективе волонтер - уже опытный кандидат на открывшуюся вакансию в театре.

В ходе встречи заместитель директора театра Гусейн Гусейнов, доктор философии по искусствоведению Вафа Мухаджирова, режиссер Эльмеддин Дадашов ответили на вопросы участников мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)