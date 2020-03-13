Азербайджанский писатель избран в PEN International

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский писатель, лауреат международных конкурсов Варис Йолчуев избран членом ПЕН-клуба (PEN International) - международной правозащитной неправительственной организации, объединяющей профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах, сообщил Trend Life писатель.

ПЕН-клуб был учрежден 5 октября 1921 года в Лондоне по инициативе английской писательницы Кэтрин Эми Доусон-Скотт и писателя Джона Голсуорси, который стал первым руководителем клуба. В данное время действующим президентом ПЕН-клуба, первой женщиной, избранной на этот пост за все время существования организации, является американо-мексиканская писательница Дженифер Клемент. Выборы проходят раз в два года.

Название клуба - ПЕН - аббревиатура от английских слов poet (поэт), essayist (эссеист), novelist (романист), складывающаяся в слово PEN - перо/ручка. Целью организации является содействие творческому сотрудничеству писателей всего мира и их объединению для поддержки "людей слова", защита писательских прав, борьба за свободу слова и личности, против цензуры. Первое положение устава гласит: "Национальная по своему происхождению литература не знает границ". ПЕН-клуб отстаивает принципы беспрепятственного обмена информацией внутри каждой страны и между всеми народами, его члены обязуются выступать против любого подавления свободы слова в той стране и в том сообществе, к которому они принадлежат, равно, как и во всем мире.

(Автор: Вугар Иманов)