БАКУ /Trend Life/ - Согласно условиям особого карантинного режима в Азербайджане лицам старше 65 лет запрещается выходить из дома, что служит для защиты людей из возрастной категории с высоким риском заражения коронавирусом (COVID-19), сказала во вторник Trend Life директор первого в мире Музея миниатюрных книг, председатель правления Азербайджанского общества книголюбов, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный деятель культуры Зарифа Салахова.

"Мне 88 лет, и всем пожилым советую оставаться дома, чтобы не огорчать своих близких, если, не дай Бог, они заразятся и это приведет к самым страшным последствиям. Я живу в старинной части Баку - Ичеришехер, мой дом находится над музеем.

Еще с 9 марта мы вывесили табличку "Музей временно закрыт", а сама с 8 марта нахожусь в самоизоляции. Поэтому призываю всех, независимо от возраста, оставаться дома и следовать всем рекомендациям правительства и ВОЗ", - сказала Зарифа Салахова.

По ее словам, на государственном уровне предпринимаются все необходимые карантинные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Особо отмечу, что одиноким людям старше 65 лет оказываются социально-бытовые услуги в их домах. Они обеспечены поддержкой, и всем необходимым, не выходя из дома. Одинокие пожилые люди могут получить необходимые услуги по доставке продуктов и оборудования, лекарств, осуществлению различных выплат и прочего, связанные с их ежедневными потребностями, пока они находятся дома. Более того, сейчас развита онлайн-доставка из магазинов и объектов общественного питания, достаточно только позвонить. Жизнь продолжается, и если думаете о себе, близких и родных, хотите избежать серьёзных проблем со здоровьем, следует неукоснительно следовать всем рекомендациям нашего государства. Только все вместе мы победим это современный недуг человечества - коронавирус", - добавила Зарифа Салахова.

Отметим, что в соответствии с законом" О социальной службе", в настоящее время работники районных (городских) отделов Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения обеспечивают социальными бытовыми услугами проживающих в домах престарелых и одиноких пожилых людей. Для этого жители страны старше 65 лет и проживающие в одиночестве должны пройти регистрацию по номеру 142 в центре министерства труда и социальной защиты населения.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)