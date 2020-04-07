Народная артистка Егяна Ахундова: Азербайджанцы – сильный, волевой народ, и из этой ситуации мы выйдем достойно

БАКУ/Trend Life/ - К ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) следует относиться со всей серьёзностью, сказала Trend Life проректор по международным связям и воспитательной работе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), народная артистка Азербайджана, профессор, известная пианистка Егяна Ахундова.

"Сейчас время очень сложное, пережить его нужно достойно. Со всей серьёзностью нужно отнестись к призыву не выходить из дома, не нарушать карантинный режим. Мы же все видим, что происходит в мире. В нашей стране своевременно и правильно отреагировали на ситуацию с коронавирусом. Все структуры подошли к ней очень ответственно, что должно стать примером и для каждого жителя Азербайджана. Те, кто недобросовестно относится к карантинному режиму, могут создать проблемы и себе, и окружающим, поэтому не причиняйте зла ни себе, ни своим близким. Азербайджанцы – сильный, волевой народ, мы всегда преодолевали все трудности, и из этой ситуации выйдем достойно", - отметила народная артистка.

Проректор БМА добавила, что период самоизоляции надо использовать, как возможность повысить свой интеллектуальный и культурный уровень.

"Можно совершить виртуальные экскурсии по музеям мира, смотреть онлайн-концерты, спектакли Большого театра России, Метрополитен-оперы и других престижных театров, фильмы, получившие престижные кинопремии. Каждый человек может провести это время с пользой для себя, расширить кругозор, заняться самообразованием, найти новые интересы и увлечения. Сейчас появилась возможность больше времени проводить с родными, общаться, делиться воспоминаниями.

Я провожу занятия со студентами академии, учебный процесс проходит в режиме онлайн. Как только у меня выдается возможность, обязательно сажусь за инструмент – повторяю свои старые произведения, разучиваю новые, сочиняю", - сказала Егяна Ахундова.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)