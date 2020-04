Ежедневные молитвы месяца Рамазан (Рамадан) на азербайджанском, русском и арабском

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life ежедневные утренние молитвы месяца Рамазан (Рамадан) на азербайджанском, русском и арабском (с транскрипцией) языках. Это молитвы (в соответствии с днем поста) читают, как правило, после сухура - приема пищи на рассвете и перед утренней молитвой Фаджр (Субх). Ниже представлены эти молитвы по дням.

Все молитвы обязательно следует начинать - Bismillahi Rahmani Rahim - Бисмилляхи Рахмани Рахим - Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.

1 день месяца Рамазан

Allahumməc-əl siyami fihi siyaməs-saiminə və qiyami fihi qiyaməl-qaimin. Və nəbbihni fihi ən növmətil-ğafilin. Vəhəb li cürmi fihi ya ilahəl-aləmin. Və-fu ənni ya afiyən ənil-mücrimin.

İlahi, bu ayda tutduğum orucu həqiqi oruc tutanların orucundan, gecələr oyaq qalmaqla etdiyim ibadətləri əsil gecə ibadətçilərinin ibadətindən qərar ver. Məni bu ayda qafillərin getdiyi yuxudan uzaq et. Bu ayda günahlarımdan keç, ey aləmlərin tanrısı. Məni bağışla, ey günahkarları bağışlayan!

О Аллах! Сделай мой пост в этом месяце одним из настоящих постов, а мою молитву одной из настоящих молитв. И пробуди меня в этот месяц от сна беспечности и беззаботности. И прости мне прегрешения, о прощающий прегрешения рабов Своих!

2 день месяца Рамазан

Allahummə qərribni fihi ila mərzatik. Və cənnibni fihi min səxətikə və nəqimatik. Və vəffiqni fihi liqiraəti ayatik. Birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin.



İlahi, bu gün məni öz razılığına yaxınlaşdır, qəzəb və intiqamından uzaq et. Sənin ayələrini (Qur-ani) oxumaqda mənə müvəffəqiyyət ver. Sonsuz mərhəmətinə And verirəm, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!

О Аллах, приблизь меня в этом месяце к Твоему довольству и отдали от Своего гнева. И даруй мне удачу в этом месяце для чтения аятов (Твоей книги). О Милосерднейший из милосердных!

3 день месяца Рамазан

Allahummərziqni fihiz-zihnə vət-tənbih. Və baidni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih. Vəc-əl nəsibən min küli xeyrin tunzilu fih. Vicudikə ya əcvədəl-əcvədin.

İlahi, bu gün mənə hüşyarlıq və ayıqlıq ruzisini əta et, məni səfehlik və dərrakəsizlikdən uzaqlaşdır. Bu gün göndərdiyin hər şeydə mənə xeyir nəsib et. Səxavətinə and verirəm, ey əliaçıqların ən səxavətlisi!

О Аллах! Сделай в этот месяц внимательным и бодрым мое сознание, и отдали меня от ошибок и промахов. Ниспошли мне добро и благо из Своей щедрости, о щедрейший из всех щедрых!



4 день месяца Рамазан

Alahummə qəvvini fihi əla iqaməti əmrik. Və əziqni fihi həlavətə zikrik. Və əvzi-ni fihi li-ədai şükrik. Bikərəmikə vəhfəzni fihi bihifzikə və sətrik, ya əbsərən-nazirin.

İlahi, əmrlərini yerinə yetirməkdə mənə qüvvət ver, zikrinin şirinliyini mənə dadızdır. Sənə layiqincə şükr etmək üçün məni ilhamlandır. Kərəminə and verirəm, məni öz himayəndə gizlət və qoru, ey görənlərin ən bəsirətlisi!

О Аллах! Укрепи меня в этот месяц для исполнения Твоих приказаний и даруй мне в этом месяце возможность вкусить сладость Твоего поминания. Научи меня быть благодарным Тебе за милосердие, убереги и сохрани меня, о Видящий все!

5 день месяца Рамазан

Allahumməc-əlni fihi minəl-müstəğfirin. Vəc-əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin. Vəc-əlni fihi min övliyaikəl-müqərrəbin. Birə-fətikə ya ərhəmər-rahimin.

İlahi, bu gün məni bağışlanmışlardan, sənin fərmanına baş əyən saleh bəndələrindən və yaxın dostlarından qərar ver. Mərhəmətinə and verirəm, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!

О Аллах! Сделай меня в этом месяце одним из кающихся и одним из Твоих праведных и повинующихся рабов. И сделай меня в этом месяце одним из приближенных друзей к Твоей благосклонности, о милосерднейший из милосердных!



6 день месяца Рамазан

Allahummə la təxzulni fihi li-təərrüzi mə-siyətik. Və la təzribni bisiyati nəqimətik. Və zəhzihni fihi min mucibati səxətik. Bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin.



İlahi, bu gün sənə qarşı etdiim günahlara görə məni rüsva etmə. Məni intiqam taziyanələrinlə vurma. Bu gün sənin qəzəbinə səbəb olan işlərdən məni uzaq et. Bəxşiş və nemətlərinə and verirəm, ey şövqlü şəxslərin arzusunun müntəhası!



О Аллах! Не унижай меня в этот месяц из-за грехов моих и за мое непослушание Твоей воли. Не причиняй мне страданий наказанием Твоего гнева, но воздай мне от Твоей благодати. О предел стремлений стремящихся к Истине!



7 день месяца Рамазан

Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih. Və cənnibni fihi min həfəvatihi və asamih. Vərzuqni fihi zikrəkə bidəvaih. Bitəvfiqikə ya hadiyəl-muzillin.

İlahi, mənə bu gün oruc tutmaqda və gecə oyaq qalıb ibadət etməkdə kömək ol. Bu gün məni səhv ıə nöqsanlardan uzaqlaşdır. Sənin daimi zikrini mənə qismət et. Kömək və yardımına and verirəm, ey yolunu azmışların hidayətçisi!



О Аллах! Помоги мне в этот месяц соблюдать пост и проводить время в молитве. Сохрани меня от грехов, ошибок и сомнений. Даруй мне возможность постоянно поминать Тебя посредством Твоего содействия. О Тот, кто направляет заблудших на путь



8 день месяца Рамазан

Allahummərzuqni fihi rəhmətəl-əytami və it-amət-təami. Və ifşa əs-səlami və söhbətəl-kiram. Bitəvlikə ya məlcəəl-amilin.



İlahi, bu gün yetimlərə qarşı mehriban olmağı, ehtiyacı olanlara yemək verməyi, camaatla ucadan salamlaşmağı və kəramətli şəxslərlə dostluğu mənə nəsib et. Fəzl və bəxşişinə and verirəm, ey arzu edənlərin pənahı!



О, Аллах! Даруй мне в этот месяц милосердие к сиротам, возможность кормить едой нуждающихся, радость в пожелании мира окружающим и даруй мне общение с благочестивыми. Во имя Твоего великодушия, о прибежище для уповающих!



9 день месяца Рамазан

Allahumməc-əl li fihi nəsibən min rəhmətikəl-vasiə. Vəhdini fihi libərahinikəs-satiə. Və xuz binasiyəti ila mərzatikəl-camiə. Biməhəbbətikə ya əmələl-müştaqin.



İlahi, bu gün öz bol rəhmətini mənə nəsib et. Məni öz parlaq dəlillərinlə istiqamətləndir. Məni sənin razılığına bais olan və hər cür xeyri özündə cəm edən əməllərə doğru çək. Məhəbbətinə and verirəm, ey şövqlülərin istəyi!



О Аллах! Сделай меня в этот месяц пользующимся Твоей всеобъемлющей милостью. Веди меня по истинному пути посредством Твоих ясных доводов и направь меня к тому, что вызовет Твое безбрежное довольство. Во имя Твоей любви, о надежда влюбленных и устремленных!



10 день месяца Рамазан

Allahumməc-əlni fihi minəl-mütəvəkkilinə əleyk. Vəc-əlni fihi minəl-faizinə lədeyk. Vəc-əlni fihi minəl-müqərrəbinə ileyk. Biihsanikə ya ğayətət-talibin.



İlahi, bu gün məni sənə təvəkkül edənlərdən, sənin nəzdində feyz və səadət tapanlardan, sənin dərgahına yaxın olanlardan qərar ver. Ehsanına and verirəm, ey tələb edənlərin məqsədi!



О Аллах! Сделай меня в этот месяц одним из тех, кто уповает и надеется на Тебя. Даруй мне милость войти в число достигших успеха пред Твоим ликом. И сделай меня в этот месяц одним из приближенных к Тебе. Во имя твоего Милосердия, о конечная цель устремленных!



11 день месяца Рамазан

Allahummə həbbib ileyyə fihil-ihsan. Və kərrih ileyyə fihil-fusuqə vəl-isyan. Və hərrim əleyyə fihis-səxətə vən-niyran. Bi-ovnikə ya ğiyasəl-müstəğisin.

İlahi, bu gün ehsan etməyi mənə sevdir! Bu gün fisq və asilikdən məni ikrah etdir! Bu gün öz qəzəbini və cəhənnəm atəşini məndən uzaqlaşdır! Yardımına and verirəm, ey fəryad edənlərin dadına çatan!

О Аллах! Пусть в этот месяц в моем сердце увеличится любовь к добрым деяниям и неприязнь к грехам и разврату. Запрети мне проявлять гнев посредством Своей помощи. О отвечающий на призыв нуждающихся!



12 день месяца Рамазан

Allahummə zəyyinni fihi bis-sətri vəl-əfaf. Vəsturni fihi bilibasil-qünui vəl-kəfaf. Vəhmilni fihi ələl-ədli vəl-insaf. Və amilni fihi min kulli ma əxaf. Bi-ismətikə ya ismətəl-xaifin.

İlahi, bu gün günahlarımı gizlətmək və iffət bağışlamaqla məni zinətləndir. Bu gün mənə qənaət və kifayətcillik libasını geyindir. Məni bu gün ədalət və insafa vadar et. Bu gün məni bütün qorxduğum şeylərdən amanda saxla. İsmətinə and verirəm, ey qorxu içində olanların mühafizəçisi.

О Аллах! Укрась меня в этот месяц одеянием, прикрывающим мои грехи. Даруй мне скромность и укрась меня одеянием довольства имеющимся.Удостой меня чести быть справедливым, добропорядочным и упаси от грехов, что вызовут мой страх. О Тот, кто дарует убежище богобоязненным!



13 день месяца Рамазан

Allahummə təhhirni fihi minəd-dənəsi vəl-əqzar. Və səbbirni fihi əla kainatil-əqdar. Və vəffiqni fihi lit-tuqa və suhbətil-əbrar. Bi-ovnikə ya qurrətə eynil-məsakin.

İlahi, bu gün məni günahların kəsafət və çirkinliyindən təmizlə! Qəzavü-qədərə uyğun bu gün baş verən hadisələrdə məni səbrli et! Bu gün məni təqvaya və yaxşı insanların söhbətinə müvəffəq et! Yardımına and verirəm, ey çarəsizlərin gözünün işığı.



О Аллах! Очисти меня в этот месяц от скверны и всего нечистого. Даруй мне терпение в отношении того, что произойдет согласно Твоему предопределению и удостой меня чести в этот месяц оказаться в числе богобоязненных и в кругу творящих добро. Во имя Твоей помощи, о свет очей нуждающихся!



14 день месяца Рамазан

Allahummə la tuaxizni fihi bil-əsərat. Və əqilni fihi minəl-xətaya vəl-həfəvat. Və la təc-əlni fihi ğərəzən lil-bəlaya vəl-afat. Bi-izzətikə ya izzəl-muslimin.

İlahi, bu gün səhvlərimə görə mənə qəzəblənmə! Bu gün xətalarıma göz yum! Məni bəla və afətlərə hədəf etmə! İzzətinə and verirəm, ey müsəlmanlara izzət verən Allah!

О Аллах! Не наказывай меня в этот месяц за нерешительность, удержи меня от ошибок и прегрешений, не допусти, чтобы стал я мишенью для бед и страданий. Во имя Твоего величия, о Тот, кто дарует величие правоверным!



15 день месяца Рамазан

Allahummərzuqni fihi taətəl-xaşiin. Vəşrih fihi sədri bi-inabətil-muxbitin. Bi-əmanikə ya əmanəl-xaifin.

İlahi, bu gün qəlbində Allah xofu olan şəxslərə məxsus itaəti mənə nəsib et! Bu gün sinəmi məvazökarların tövbəsi ilə genişləndir! Əminliyinə and verirəm, ey qorxu əhlinə əminlik bəxş edən Allah!.

О Аллах! Даруй мне в этот день смиренность и послушание богобоязненных. Раскрой мне сердце для возвращения к Тебе с успокоением. Во имя Твоей надежности, о надёжное убежище богобоязненных!



16 день месяца Рамазан

Allahummə vəffiqni fihi limuvafəqətil-əbrar. Və cənnibni fihi murafəqətəl-əşrar. Və avini fihi birəhmətikə ila daril-qərar. Bi-ilahiyyətikə ya ilahəl-aləmin".

İlahi, bu gün yaxşı bəndələrin tayı olmağı mənə nəsib et! Məni pis adamlardan uzaqlaşdır! Bu gün mənə öz rəhmətinlə behişt qərargahında yer ver! Allahlığına and verirəm, ey aləmlərin Allahı".

О Аллах! Удостой меня чести в этот месяц оказаться в рядах праведников и уберегиот дружбы с грешниками. Во имя Твоего милосердия, позволь мне в этот день войти в райскую обитель. Во имя Твоей божественности, о Господь миров!



17 день месяца Рамазан

Allahummə əhdini fihi lisalihil-ə-mal. Vəqzi li fihil-həvaicə vəl-amal. Ya mən la yəhtacu ilət-təfsiri vəs-sual. Ya alimən bima fi suduril-aləmin. Səlli əla Muhəmmədin və alihit-tahirin".

İlahi, bu gün məni saleh əməllərə doğru yönəlt! Ehtiyac və arzularımı yerinə yetir! Ey izaha və suala ehtiyacsız, qəlblərdəkindən xəbərdar olan Allah! Məhəmmədə və pak əhli-beytinə sənin salavatın olsun.

О Аллах! Укажи мне в этот день путь к благим деяниям, удовлетвори мои нужды и осуществи мои мечты. О Тот, кто не нуждается в пояснениях и вопросах, кто осведомлено всем, что находится в сердцах обитателей миров, благослови Мухаммада и его пречистое семейство!



18 день месяца Рамазан

Allahummə nəbbihni fihi libərəkati əsharih. Və nəvvir fihi qəlbi biziyai ənvarih. Və xuz bikulli ə-zai ilət-tibai asarih. Bi-nurikə ya münəvvirə qulubil-arifin.

İlahi, bu gün məni səhərlərin bərəkəti ilə oyat! Qəlbimi bu səhərlərin ziyası ilə işıqlat! Bədən üzvlərimi bu günün təsirinə tabe olmağa yönəlt! Nuruna and verirəm, ey ariflərin qəlbini nurlandıran Allah.

О Аллах! В этот день пробуди меня для познания благости священного предрассветного часа и озари мое сердце сиянием его лучей, сделай покорными душу и тело мое. Во имя Твоего света, о озаряющий сердца познавших!



19 день месяца Рамазан

Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatih. Və səhhil səbili ila xeyratih. Və la təhrimni qəbulə həsənatih. Ya hadiyən iləl-həqqil-mubin.

İlahi, bu günün bərəkəti ilə məni bəhrələndir! Xeyirliklərə doğru yolumu hamarla! Bu günün ehsanını qəbul etməkdən məni məhrum etmə! Ey aşkar haqq yolunun hidayətçisi.

О Аллах! Даруй мне сполна благость этого месяца и облегчи мне путь достижения его добра, не лишай меня милости принятия благих деяний. О наставляющий к явной истине!



20 день месяца Рамазан

Allahumməftəh li fihi əbvabəl-cinan. Və əğliq ənni fihi əbvabən-niyran. Və vəffiqni fihi litilavətil-Qur-an. Ya munziləs-səkinəti fi qulubil-mu-minin.

İlahi, bu gün mənim üzümə cənnət qapılarını açıb, cəhənnəm qapılarını bağla! Bu gün məni Qur-an oxumaqda müvəffəq et! Ey möminlərin qəlbinə aramlıq bəxş edən Allah".

О Аллах! Раскрой предо мной в этом месяце двери райских садов и запри врата адского огня. Окажи мне содействие читать в этом месяце Священный Коран. О Тот, кто вселяет покой в сердца правоверных!

21 день месяца Рамазан

Allahumməc-əl li fihi ila mərzatikə dəlila. Və la təc-əl liş-şeytani fihi əleyyə səbila. Vəc-əlil-cənnətə li mənzilən və məqila. Ya qaziyə həvaicit-talibin.

İlahi, bu gün sənin razılığına bais olan əməllərə doğru mənə yol göstər! Bu gün şeytanın mənə hökmranlıq yollarını bağla! Cənnəti mənim üçün mənzil və aramgah et! Ey tələb əhlinin ehtiyacını yerinə yetirən Allah!

О Аллах! Укажи мне в этом месяце путь, который ведет к Твоему довольству, не дай сатане одолеть меня и сделай райские сады обителью моей. О исполняющий просьбы просящих!

22 день месяца Рамазан

Allahumməftəh li fihi əbvabə fəzlik. Və ənzil əleyyə fihi bərəkatik. Və vəffiqni fihi limucibati mərzatik. Və əskinni fihi buhbuhati cənnatik. Ya mücibə də-vətil-muztərrin.

İlahi, bu gün fəzl qapılarını üzümə aç, bərəkətlərini mənə göndər. Bu gün sənin razılığına bais olan işlərdə məni müvəffəq et, məni behiştin ən yaxşı yerində sakin et. Ey biçarələrin duasını qəbul edən Allah!

О Аллах! Отвори предо мною в этом месяце врата Своей милости и щедрости, ниспошли Свое благословение, окажи мне помощь в совершении того, что вызовет Твое довольство и введи меня в рай. О Внемлющий просьбам несчастных рабов!

23 день месяца Рамазан

Allahumməğsilni fihi minəz-zunub. Və təhhirni fihi minəl-uyub. Vəmtəhin qəlbi fihi bitəqval-qulub. Ya muqilə əsəratil-muznibin.

İlahi, bu gün mənim günahlarımı yuyub, məni eyblərdən təmizlə! Bu gün qəlbimi təqva ilə xalis et! Ey günahkarların xətasına göz yuman Allah!



Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Освободи меня в этом месяце от тяжести грехов, очисти меня от недостатков и испытай мое сердце богобоязненностью сердец. О Прощающий проступки грешников!



24 день месяца Рамазан

Allahummə inni əs-əlukə fihi ma yurzik. Və əuzu bikə mimma yu-zik. Və əs-əlukət-tovfiqə fihi li-ən utiəkə və la ə-siyək. Ya cəvadəs-sailin.

İlahi, bu gün səni razı salan əməlləri səndən istəyirəm. Səni qəzəbləndirən əməllərdən sənə sığınıram. Sənə tabe olmaq və sənə qarşı üsyan etməmək üçün yardım istəyirəm. Ey xahiş edənlərə bəxşiş verən Allah!

О Аллах! В этом месяце я прошу у Тебя того, в чем заключено Твое довольство и ищу у Тебя убежища от деяний, вызывающих Твое неодобрение. Прошу Тебя помочь мне быть покорным Тебе во всем и не ослушиваться. О Великодушный ко всем просящим!

25 день месяца Рамазан

Allahumməc-əlni fihi muhibbən li-ovliyaik. Və muadiyən li-ə-daik. Mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaik. Ya asimə qulubin-nəbiyyin.

İlahi, bu gün məni sənin dostlarını sevənlərdən, sənin düşmənlərinlə düşmən olanlardan qərar ver! Məni sonuncu Peyğəmbərinin sünnəsinə əməl edənlərdən qərar ver! Ey peyğəmbərlərin qəlbinin hamisi olan Allah!

О Аллах! В этот день одари меня дружбой Своих друзей и введи меня в ряды враждующих с Твоими врагами. Помоги мне следовать путем последнего из Твоих посланников Мухаммада. О Вселяющий непорочность в пророческие сердца!



26 день месяца Рамазан

Allahumməc-əl sə-yi fihi məşkura. Və zənbi fihi məğfura. Və əməli fihi məqbula. Və eybi fihi məstura. Ya əsməəs-samiin.

İlahi, bu gün mənim səylərimi qiymətləndir, günahlarımı bağışla, əməlimi qəbul et, eyblərimi ört! Ey bəndələrini hamıdan yaxşı eşidən Allah!

О Аллах! Сделай так, чтобы старания мои в этом месяце заслужили Твое одобрение, а грехи мои были прощены, чтобы деяния были приняты, а недостатки скрыты. О Тот, кто является самым внемлющим из всех слышащих!



27 день месяца Рамазан

Allahummərzuqni fihi fəzlə leylətil-Qədr. Və səyyir umuri fihi minəl-usri iləl-yusr. Vəqbəl məaziri və huttə ənniz-zənbə vəl-vizr. Ya rəufən bi-ibadihis-salihin.

İlahi, bu gün mənə Qədr gecəsinin fəzilətini nəsib et! Bu gün mənim işlərimi çətinlikdən asanlığa doğru yönəlt! Üzrümü qəbul et, günah yükünü üstümdən götür! Ey saleh bəndələrinə qarşı mehriban olan Allah!

О Аллах! Ниспошли мне в этом месяце всю благодать Ночи Предопределения. Преврати в этом месяце мои тягости в легкость, прими мое раскаяние искрой мои недостатки и грехи. О сострадательный к своим праведным рабам!

28 день месяца Рамазан

Allahummə vəffir həzzi fihi minən-nəvafil. Və əkrimni fihi bi-ihzaril-məsail. Və qərrib fihi vəsiləti ileykə min beynil-vəsail. Ya mən yəşğəluhu ilhahul-mulihhin.

İlahi, bu gün mənə yaxşı əməllərin bəhrəsini bol et! İstəklərimi yerinə yetirməklə mənə kəramət göstər! Sənə yetmək üçün yollar içindən seçdiyim yolu özünə yaxın et! Ey israr edənlərin öz israrları ilə məşğul edə bilmədikləri Allah!

О Аллах! Окажи мне в этом месяце помощь в совершении желательных деяний, поступи милостиво со мной в отношении моих дел. Приблизь ко мне тот путь, посредством которого я приближусь к Тебе. О Внимательный к настоятельным просьбам взывающих к Тебе рабов!



29 день месяца Рамазан

Allahummə ğəşşini fihi bir-rəhməh. Vərzuqni fihit-tovfiqə vəl-isməh. Və təhhir qəlbi min ğəyabihit-tuhməh. Ya rəhimən bi-ibadihil-mu-minin.

İlahi, bu gün məni öz sonsuz rəhmətinlə əhatə et! Bu gün mənə qüvvət və ismət nəsib et! Ürəyimi töhmətçilik qaranlığından təmizlə! Ey mömin bəndələrinə rəhmli olan Allah!

О Аллах! В этот день надели меня Своею милостью, даруй мне успех и отдали от меня пороки и грехи. Очисти мое сердце от тьмы сомнений, о Милостивый к своим верующим рабам!



30 день месяца Рамазан

Allahumməc-əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul. Əla ma tərzahu və yərzahur-Rəsul. Muhkəmətən furuuhu bil-usul. Bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin. Vəl-həmdu lillahi rəbil-aləmin.

İlahi, bu gün mənim orucumu şükrlü və qəbul olunmuş qərar ver, öz bəyəndiyin və Peyğəmbərinin bəyəndiyi oruclardan et! Elə oruclardan ki, xırdalıqları da əsas iman prinsiplərinə əsaslansın. Səni and verirəm ağamız Mühəmmədə və pak nəslinə. Aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd olsun.

О Аллах! В этот день вознагради меня за пост благим вознаграждением. Тем, что примешь Ты его и будешь доволен им, и будет доволен им Твой пророк. Укрепи меня в посте посредством веры моей, во имя нашего господина Мухаммада и его непорочного семейства. Хвала Аллаху Господу миров!



Вечерняя молитва во время разговения – ифтара - приема пищи после заката солнца.

Allahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və əleykə təvəkkəltu. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Ya vasiəl-məğfirəti iğfirli.

İlahi, səndən ötrü oruc tutdum, sənin verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla!

О Аллах! Ради тебя я постился, открываю ифтар ниспосланным Тобой хлебом насущным, и на Тебя я уповаю! Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Владыка безмерной милости, прости мне мои грехи!

